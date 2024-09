Itaipu Parquetec impulsiona conexões e inovação no Show Rural de Inverno

Espaço Impulso montado | foto: Itaipu Parquetec

O Show Rural de Inverno 2024 recebeu mais de 38 mil visitantes entre os dias 27 e 29 de agosto em Cascavel. A participação do Itaipu Parquetec foi um dos destaques do evento, marcando presença através do Espaço Impulso, o hub de inovação do parque em parceria com a Coopavel que conectou empresas, startups e produtores rurais, promovendo sinergias fundamentais para o desenvolvimento tecnológico no agronegócio.

Durante os três dias de evento, o Espaço Impulso se consolidou como um ambiente de grande relevância para o fomento à inovação, empreendedorismo e soluções tecnológicas. Empresas e startups tiveram a oportunidade de interagir, trocar experiências e se conectar com potenciais clientes em busca de soluções para os desafios do campo. Segundo o diretor superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo, “o evento foi uma oportunidade excepcional para fortalecer o ecossistema de inovação no agronegócio, gerando conexões que podem impulsionar ainda mais o desenvolvimento do setor.”

Entre os temas abordados, o empreendedorismo e a inovação estiveram no centro das discussões. A participação de mais de 100 mulheres do movimento Cooperella, representando cooperativas de todo o Brasil, foi um dos pontos altos. Elas assistiram a diversos painéis incluindo um de destaque sobre o Hangar Mulheres, onde foram sensibilizadas e inspiradas por palestras sobre empreendedorismo feminino. A palestra, especialmente voltada para o público feminino, demonstrou o papel crescente das mulheres e incentivou a busca por inovação e protagonismo.

Além disso, o Itaipu Parquetec promoveu oficinas de empreendedorismo, ministradas por analistas do Centro de Empreendedorismo da instituição. Estas oficinas foram fundamentais para capacitar universitários da região, fornecendo ferramentas práticas e estratégias para o desenvolvimento de negócios fomentando a cultura empreendedora possibilitando novas ideias.

Outro destaque no espaço foi a banca de avaliação para incubação e aceleração de startups, que contou com a participação de cinco startups que apresentaram suas ideias e projetos inovadores.

Dilvo Grolli, presidente da Coopavel, também destacou a importância do evento para o fortalecimento da inovação no agro: “O Show Rural de Inverno é uma plataforma de excelência para conectar tecnologia ao campo, e a participação do Itaipu Parquetec no Espaço Impulso foi essencial para fomentar novas parcerias e gerar desenvolvimento sustentável.”

O Show Rural de Inverno 2024 se encerra com resultados expressivos, demonstrando a força da inovação e a importância do empreendedorismo no futuro do agronegócio. A sinergia criada entre empresas, startups, produtores rurais e movimentos como o Cooperela demonstra como eventos como este são fundamentais para o desenvolvimento contínuo do setor.