Justiça arquiva processo contra jornalista especializada no Caminho do Peabiru

Rosana Bond | foto: Flavio Tin / AND

O vereador de Joinville (SC) Henrique Deckmann (MDB) perdeu o processo que abriu contra a jornalista Rosana Bond, que apontou erros históricos dele a respeito do Caminho do Peabiru, uma via milenar indígena que ligava o oceano Atlântico ao Pacífico.

A notícia é do site A Nova Democracia (AND). A justiça considerou que as acusações do vereador à repórter não tinham nenhum fundamento delitivo e arquivou o processo, determinando também “a extinção da punibilidade” de Rosana, que estuda o Caminho há quase 30 anos e escreveu vários livros sobre o tema.

Deckmann apresentou uma queixa-crime contra a jornalista por injúria, difamação, calúnia e ameaça após a pesquisadora, no ano passado, ter ido alertar os deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Santa Catarina sobre as informações falsas dadas a eles por Deckmann acerca do percurso do Peabiru no Estado, o que levou à feitura de uma lei turística da rota peabiruana catarinense com graves erros históricos, geográficos, arqueológicos e outros.

“Aprovar esta lei com dados equivocados foi uma vergonha para o Estado. Visto que, por interesses políticos-eleitorais escusos, o vereador deturpou o trajeto verdadeiro dizendo aos deputados que a trilha passava por Joinville e Garuva, o que não possui nenhuma comprovação aceita pelo meio acadêmico/científico”, lamentou ela.

À polícia o vereador apresentou como prova de ter sido ameaçado a reportagem Jornalista denuncia farsa sobre o Caminho do Peabiru, de Gabriel Artur, publicada por AND em 7 de março de 2023.

“Basta ler tal texto para ver que nele não há qualquer sinal de ameaça ao vereador”, disse Rosana.

O verdadeiro caminho, segundo a autora de 5 livros

Em resumo, no texto publicado em 7 de março de 2023, AND informou que Rosana Bond iria presentar a vários órgãos de Turismo de SC uma denúncia contra o vereador Henrique Deckmann que propagandeando que o Peabiru passava por seu município e também por Garuva. “Se trata de uma farsa prejudicial a turistas desavisados, a jovens estudantes, professores, e ao próprio turismo catarinense”, diz Bond.

“Ele está se apropriando de uma história que não pertence a Joinville/Garuva e sim a outros municípios do Estado”, critica a jornalista, autora de 5 livros sobre o Peabiru. Bond é tida como uma das maiores especialistas brasileiras no assunto.

“A meta dele é atrair o turismo para Joinville e Garuva. Mas isso é antiético e anti-histórico. Usar mentiras e distorções só prejudica”, diz ela. E mais: “Eu já passei a ele todos os dados corretos, mas não adiantou. Ele insiste nas inverdades.”

O Caminho do Peabiru ligava o oceano Atlântico ao Pacífico, possuindo cerca de 4 mil km. Em SC se fazia pelo Rio Itapocu (Tape Puku em guarani, Caminho Comprido). Ia por Barra Velha, S. João do Itaperiu, Guaramirim, Jaraguá do Sul e Corupá.

“Existem cerca de 30 manuscritos, dos anos 1500 e 1600, dizendo que o caminho dos índios (Peabiru) era pelo Itapocu. Os textos foram encontrados pelo pesquisador Fábio K.Nunes, de Jaraguá, e estão registrados em cartório”, diz Rosana.

