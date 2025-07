Oficinas da Rota Turística Caminhos do Peabiru chegam ao Litoral

Fotos: SEPL-PR

As oficinas do Programa Rota Turística Caminhos do Peabiru chegam ao Litoral nesta quinta-feira (31). A intenção é reunir representantes dos sete municípios da região: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. O local do evento ainda não foi divulgado.

Servidores das Secretarias de Estado do Turismo e do Planejamento, junto com os do Serviço Social Paraná Projetos e consultores da Fadec-UEM, visitarão todas as regiões incluídas no projeto até 13 de agosto.

O Caminho do Peabiru é uma rota histórica que vai do Litoral ao Peru, conectando o Oceano Atlântico ao Pacífico. O caminho era utilizado para fins de comércio e comunicação por povos indígenas e, posteriormente, foi usado por exploradores europeus e jesuítas.

Ao todo, 97 municípios fazem parte do Programa Caminhos do Peabiru do Governo do Paraná. Para melhor organização, estes foram divididos por regiões. Agora, elas estão recebendo as oficinas presenciais, onde ocorrem palestras com arqueólogos e historiados.

Após as palestras, há as oficinas práticas em que os participantes têm acesso a mapas das regiões com informações sobre reservas indígenas, pontos turísticos, pontos de parada e ligações com os outros municípios.

“As oficinas presenciais do Programa Rota Turística aproximam os municípios do Governo do Estado. Esta é mais uma iniciativa do governo Ratinho Junior que traz a escuta a população paranaense, incentivando o desenvolvimento local, a geração de renda, o incentivo à cultura e a educação por meio da Secretaria do Planejamento”, comentou o secretário do Planejamento, Ulisses Maia. “A realização desse projeto valoriza muito a história da nossa terra”, completou.

“As oficinas vão reforçar a conexão entre Estado e essas comunidades locais. Cada capacitação é um passo em direção ao fortalecimento do turismo sustentável e a participação ativa da população é essencial para o sucesso deste programa. Temos certeza de que juntos podemos transformar nossas riquezas culturais em potenciais turísticos, construindo um Paraná mais forte e unido”, falou o secretário do Turismo, Leonaldo Paranhos.