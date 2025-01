Litoral tem 25% menos ocorrências policiais no começo do verão

Litoral tem 25% menos ocorrências policiais no começo do verão

Secretário de Segurança, Hudson Teixeira, apresentou balanço do início da temporada | Foto: Ricardo Almeida/Sesp

A Secretaria de Estado da Segurança Pública informa que houve redução de quase 25% em ocorrências policiais registradas entre 21 de dezembro de 2024 e 1º de janeiro de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O número de ocorrências caiu de 2.728 para 2.065.

“Nós tivemos uma redução no número de ocorrências policiais atendidas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil graças à integração entre as forças de segurança. Apesar do aumento no fluxo de turistas e de veículos no litoral, a atuação preventiva foi determinante para esse resultado”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, nesta sexta-feira (3).

As operações realizadas antes da temporada pelo 9º Batalhão de Polícia Militar. Sob o novo comando do tenente-coronel Luciano José Ribeiro Romão, o 9º BPM fez bloqueios nas vias e adotou uma política de relação com as instituições e a comunidade do Litoral.

A operação Verão Maior Paraná abrange as cidades de Matinhos, Pontal do Paraná, Antonina, Morretes e Guaratuba. Diariamente, cerca de 1.133 integrantes das forças de segurança estão mobilizados para a temporada.

A operação também se apoia em um sistema de inteligência integrada e coordenada pela Secretaria da Segurança Pública (SESP) e as polícias Civil, Militar e Penal. Essa integração permite o compartilhamento ágil de informações estratégicas, facilitando a identificação de padrões criminais, a antecipação de riscos e a organização de respostas eficazes para cada situação.

A operação conta com drones, helicópteros e câmeras de monitoramento estratégico, que ampliam a capacidade de vigilância e permitem uma rápida resposta em situações críticas. Essas tecnologias contribuem para o acompanhamento em tempo real de áreas com maior fluxo de pessoas, facilitando a identificação de possíveis incidentes e reforçando a atuação preventiva.

A Sesp estima que 1,1 milhão de pessoas tenham visitado as praias do Litoral paranaense durante a virada do ano.