Paranaguá recebe atividades do Verão Maior no Aeroparque

Paranaguá recebe atividades do Verão Maior no Aeroparque

Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

Nesta terça-feira (28), a equipe itinerante do projeto chegou em Paranaguá com ações de esporte e lazer para todas as idades no Aeroparque. A Portos do Paraná é uma das patrocinadoras do projeto que traz iniciativas gratuitas para a comunidade.

“Para participar deste grande evento, uma condicionante da presidência da Portos do Paraná era a presença das atividades em Paranaguá, principalmente para as crianças, que, assim, podem aproveitar melhor o verão. É uma forma de mostrar a nossa gratidão à cidade que abriga o segundo maior porto do Brasil”, afirmou o gerente de comunicação da Portos do Paraná, Regis Rieger.

“Nós queremos que, no mínimo, 10% da população parnanguara comece a praticar esportes, pois o esporte é vida, educa e disciplina. Estamos iniciando as atividades agora, no verão, e queremos que elas continuem ao longo do ano”, explicou o secretário de Esportes de Paranaguá, Silvio Lucas.

O Verão Maior em Paranaguá oferece torneios de embaixadinha, vôlei e futebol. Os visitantes também têm acesso a aulas de dança para a terceira idade e brincadeiras para as crianças, como guerra de bexiga d’água, pintura facial, missão impossível e caça ao tesouro.

“O projeto Verão Maior não foca apenas nas atividades esportivas, culturais e de lazer, mas também no fomento da economia no litoral do Paraná. Esse é o grande diferencial do programa, pois conseguimos movimentar o nosso litoral e os nossos comércios”, destacou o supervisor da equipe itinerante do Verão Maior, Paulo César Cardoso.

O Verão Maior segue em Paranaguá até a sexta-feira (31), com atendimento das 14h às 20h. No sábado (1º) e no domingo (2), o atendimento será das 9h às 12h e das 14h às 18h. O projeto também disponibiliza equipamentos para a prática de esportes: basta entrar em contato com um representante do Verão Maior no Aeroparque, próximo ao estacionamento principal. A equipe itinerante do Verão Maior 2024/2025 já passou pelos municípios de Antonina e Guaraqueçaba.

Para mais informações sobre o Verão Maior acesse: https://www.verao.pr.gov.br/

Verão Maior em Paranaguá

Local: Aeroparque (próximo ao estacionamento principal)

Data: entre 28 de janeiro a 2 de fevereiro

Horário: de segunda-feira (28) a sexta-feira (31), das 14h às 20h, no sábado e domingo das 9h às 12h e das 14h às 18h.