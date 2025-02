Último fim de semana de shows do Verão Maior tem Titãs e duplas sertanejas

Banda Titãs se apresenta no sábado | foto: Divulgação

O sétimo e último fim de semana de shows do Verão Maior Paraná terá grandes nomes do rock nacional e do sertanejo. Na próxima sexta-feira e sábado (21 e 22), Fernando & Sorocaba e Titãs se apresentam na megaestrutura de Matinhos, enquanto que George Henrique & Rodrigo e Rick & Renner sobem ao palco de Pontal do Paraná.

Quem abre a programação em Matinhos é a dupla Fernando & Sorocaba, veteranos do Verão Maior Paraná. Eles tocaram na edição 2022/2023 e prometem fazer um show ainda melhor para o público que estiver nas areias de Caiobá. Com sucessos como “Deixa Eu Amar Você”, “Bala de Prata”, “Paga Pau” e “Madri”, o público verá o melhor de quase 20 anos de carreira, a partir das 21 horas de sexta-feira (21).

Fernando & Sorocaba se apresentam na sexta | foto: Albari Rosa/Arquivo AEN

Em Pontal do Paraná, o sertanejo também vai dar o tom da apresentação dos irmãos George Henrique & Rodrigo, que retornam ao Verão Maior Paraná após a edição 2023/2024. Com hits como “Vai Lá em Casa Hoje”, “Beijo Equivocado”, “Seu Oposto” e “De Copo em Copo”, a dupla tem 5,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify e promete lotar o Centro de Eventos Marissol nesta sexta (21), a partir das 21 horas.

No sábado (22), o lendário grupo Titãs se apresenta em Matinhos para mostrar que o rock não morreu.. Será novidade em dose dupla, com a primeira apresentação da banda no Verão Maior Paraná e o primeiro show de artistas do gênero na programação do festival. Responsáveis por hits como “Epitáfio”, “Sonífera Ilha”, “Pra Dizer Adeus” e “É Preciso Saber Viver”, o show está programado para as 22 horas.

Para fechar a programação de shows em Pontal do Paraná, a dupla Rick & Renner retorna ao Verão Maior Paraná após o show na temporada 2023/2024, que reuniu 15 mil pessoas na cidade. Repetindo a dose em 2025, os sertanejos prometem muita música e emoção com sucessos como “Nos Bares da Cidade”, “Ela é Demais”, “Casa de Caboclo” e “Escolta de Vagalumes”, também a partir das 22 horas.

Sexta-feira, 21 de fevereiro

Matinhos – 21h: Fernando & Sorocaba

Pontal do Paraná – 21h: George Henrique & Rodrigo

Sábado, 22 de fevereiro

Matinhos – 22h: Titãs

Pontal do Paraná – 22h: Rick & Renner