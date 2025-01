Detran e PM orientam motoristas sobre travessia na JK

Fotos: Clóvis Santos – @clovisfotolink

O fotógrafo Clóvis Santos, da Prefeitura de Pontal do Paraná, acompanhou uma blitz educativa com a equipe do Detran e Polícia Militar na avenida Juscelino Kubitschek, a “JK”, em Matinhos.

Entre as orientações – óbvias, mas necessárias – estava a obrigatoriedade dos motoristas pararem antes das travessias elevadas quando houver pedestre tentando cruzar a via.

Muitos motoristas não respeitam a sinalização e tornam a avenida recentemente duplicada e modernizada, menos segura.

Nas fotos, Luiz Fernando Gaspari de Oliveira Lima, diretor de RH e Educação para o Trânsito, e Dayana Cavalli, educadora de trânsito, o tenente Ricardo, da PM e as equipes do Detran e da PM que atuam no Verão Maior Paraná e Clóvis Santos.