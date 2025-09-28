A primeira edição será doada para escolas da rede pública de ensino e instituições de Paranaguá, Matinhos, Guaratuba, Morretes, Antonina, Guaraqueçaba e Pontal do Paraná

Elaborado ao longo de dois anos de pesquisas de campo e documentação, o livro ‘Litoral do Paraná – Impressões, Cultura e Natureza’ é uma realização do editor Fábio Brito por sua editora, a Brasilzão. Fábio Brito também é responsável pela coordenação geral, concepção e conceituação do projeto.

A jornalista e escritora Maria Celeste Corrêa assina a pesquisa e os textos do livro. A obra também conta com uma introdução escrita pelo biólogo e professor Ariel Scheffer da Silva. As 180 fotografias atuais são de autoria do fotógrafo e ambientalista Zig Koch. Além delas, há, ainda, 31 fotografias históricas da região.

O lançamento do livro está marcado para a próxima segunda-feira (29), a partir das 19h, no auditório do Instituto Superior do Litoral do Paraná (Isulpar), em Paranaguá, situado à rua João Eugênio, 534, no bairro Costeira. Na ocasião, haverá a apresentação do grupo Meninos Fandangueiros comandado pelo mestre Aorelio Domingues, entre outras atrações.

Gruta de Encantadas, na Ilha do Mel | foto: Zig Koch

Em suas 144 páginas o livro revela aspectos da formação litorânea paranaense que, apesar de possuir apenas 107 quilômetros de extensão, alcança 1.400 quilômetros quando somados os recortes de costa, estuários e ilhas. Contando com áreas bem conservadas de Planície e Zona Costeira Marinha, associadas à região de Mata Atlântica e montanhas da Serra do Mar, a região abriga uma incrível diversidade biológica com grande quantidade de espécies vegetais e animais, sendo parte desta riqueza protegida por unidades de conservação.

A obra também revela que o litoral paranaense guarda a memória de antigos habitantes litorâneos, os povos dos sambaquis, que viveram na região há mais de 6.000 anos antes do presente (AP) e deixaram incontáveis registros arqueológicos. Do ponto de vista histórico, o Paraná nasceu no Litoral. Documentos apontam a passagem de estrangeiros pela costa paranaense no início do século XVI. Mas os primeiros agrupamentos humanos, que depois dariam origem a vilas e cidades, remontam a 1545 com a presença de europeus em Guaraqueçaba.

A partir daí, o livro revela a história, o avanço da ocupação, o desenvolvimento econômico e a cultura desenvolvida nos setes municípios litorâneos: Paranaguá, Matinhos, Guaratuba, Morretes, Antonina, Guaraqueçaba e Pontal do Paraná. Por fim, a obra apresenta personagens que marcaram a região, entre artistas, pesquisadores científicos, políticos, empreendedores e artesãos.

Pensando em levar este conhecimento às crianças da região, ampliando a rede de proteção afetiva e gerando o senso de pertencimento, o projeto ganhou o apoio do biólogo, professor e pesquisador Frederico Pereira Brandini, que tem larga experiência na área de oceanografia, preside o Conselho da Associação MarBrasil e atua pela conservação da Zona Costeira e Marinha paranaense. As características físicas da obra são adequadas ao manuseio por crianças.

Mestre em Oceanografia Biológica pela Tokyo University of Fisheries, Doutor em Oceanografia Biológica pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, com Pós-Doutorado pelo Instituto Alfred-Wegener (Alemanha) e autor de inúmeros artigos científicos, Brandini é o proponente do projeto que é realizado pela Lei Rouanet de Incentivo a Projetos Culturais, do Ministério da Cultura. O patrocínio é das empresas Cattalini e Pasa.

Guaraqueçaba | foto: Zig Koch

Características técnicas:

Número de páginas: 144

Formato: 22,5 x 28 cm (fechado) / 45 x 28 cm (aberto)

Miolo: papel couché 150g, em 4×4 cores

Acabamento: miolo costurado e lombada quadrada

Primeira tiragem: 1.930 exemplares

ISBN 978-65-997704-7-0

Lançamento do livro Litoral do Paraná – Impressões, Cultura e Natureza

Data: 29 de setembro

Horário: A partir das 19h.

Local: Auditório do Instituto Superior do Litoral do Paraná (Isulpar), em Paranaguá. Endereço: Rua João Eugênio, 534 – Bairro Costeira.

Entrada gratuita

Fonte: Divulgação