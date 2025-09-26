Colégio do Campo na Ilha do Mel ganha tecnologia de ponta

Bibliotecno já impactou cerca de 7 mil alunos em quatro estados brasileiros; entre os objetos estão óculos de realidade virtual, drones, impressora 3D, kits de robótica e de criação de games

Fotos: Fernanda Cheffer

Estudantes do Colégio Estadual do Campo Lucy Requião de Mello e Silva, na Ilha do Mel, ganharam diversos equipamentos de última geração, como impressora 3D e drones, na última quarta-feira (24). O projeto Bibliotecno, que estimula o acesso à tecnologia de ponta aliada ao conhecimento em sala de aula, é desenvolvido pela GK Estratégias com apoio da Prefeitura de Paranaguá, que disponibiliza gratuitamente um armário tecnológico para os alunos do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio.

“O objetivo é que os jovens enxerguem esses recursos não apenas como brinquedos, mas como portas para futuras profissões e oportunidades”, ressaltou o coordenador do projeto, Guilherme Klopffleisch.

O armário tecnológico inclui equipamentos como notebook, óculos de realidade virtual, drones, celulares, impressora 3D, kits de robótica, kits de criação de games, jogos estratégicos e livros. A proposta é que os estudantes tenham contato com ferramentas que normalmente não estão ao alcance das escolas públicas, estimulando desde cedo o interesse por ciência e tecnologia.

A demanda veio da própria comunidade. A estudante Shauanna Laís Alves dos Santos viu no Bibliotecno uma oportunidade de ampliar os estudos, principalmente dos dois filhos. “A tecnologia de ponta vai fazer toda a diferença na educação deles. Vivemos em uma área de preservação ecológico e os drones serão úteis para mostrar o tamanho da área preservada. Estes equipamentos são um sonho que temos faz tempo”, pontuou.

A diretora do Colégio, Adriana Maria Bosquetto, afirma que a impressora 3D foi o equipamento mais aguardado. Ele será usado principalmente nas aulas de empreendedorismo. Já os óculos de realidade virtual se encaixam com as aulas de pensamento computacional ou de robótica e poderão fazer uma viagem com os alunos até o fundo do mar.

“Estamos ansiosos, os equipamentos poderão estimular na aprendizagem e na frequência dos alunos na escola”, destacou Adriana. No mesmo dia do lançamento do Bibliotecno na ilha, foi apresentado o documentário “Pesca da Tainha”, produzido pelos estudantes com os próprios celulares.

Esta é a 17ª escola a ser beneficiada pelo projeto. De acordo com o coordenador do Bibliotecno, os resultados já são visíveis. “Algumas escolas já participaram de feiras de ciência com nossos kits de robótica, criaram trabalhos com drones para segurança e observação, produziram materiais em impressoras 3D e realizaram visitas virtuais a museus em outros países”, comentou.

Investindo na educação no Litoral do Paraná

Além da entrega de equipamentos na Ilha do Mel, no mesmo dia o Bibliotecno atendeu o Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha (foto), também em Paranaguá. Mais de 1,2 mil alunos foram beneficiados. Esta foi a terceira instituição de ensino apoiada pelo projeto no município.

Sobre o projeto

Criado em 2024, o Bibliotecno já beneficiou aproximadamente 7 mil alunos em 16 escolas e associações, número que chegará a 19 até o fim deste ano. A iniciativa já está presente em cidades do Paraná (Morretes, Paranaguá, Curitiba, Piraquara e Colombo), além de unidades em São Paulo (Sertãozinho), Santa Catarina (São Francisco do Sul) e Rio Grande do Sul (Panambi). O projeto conta com apoio da Lei Rouanet, patrocínio das empresas Fertipar Fertilizantes, Instituto Joel Malucelli, Grasp e Bruning Tecnometal e é realizado pela GK Estratégias e Ministério da Cultura.