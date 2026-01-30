Ministra Gleisi e Enio Verri participam de reunião da Amlipa e Encontro Caiçara

Os dois vão tratar dos investimentos da Itaipu e do Governo Federal no Litoral do Paraná e depois discutir política na Ilha dos Valadares

Gleisi Hoffmann e Enio Verri estiveram com presidente Lula no dia 21 | foto: Ricardo Stukert / PR

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Ênio Verri, participam da reunião da Associação dos Municípios do Litoral do Paraná (Amlipa), na manhã deste sábado (31), em Paranaguá.

A informação foi divulgada pela assessoria do prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, que preside a entidade. Na pauta da reunião estarão os projetos da Itaipu Binacional e do Governo Federal voltados aos municípios do litoral paranaense.

Também serão discutidos investimentos, parcerias institucionais e ações estratégicas para o desenvolvimento regional.

A reunião está marcada para as 10h, no Hotel Camboa (Rua João Estevão, nº 513, Centro Histórico), deve contar com a presença de prefeitos e representantes das demais cidades da região: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos e Paranaguá.

Encontro Caiçara na Ilha dos Valadares

Após a reunião da Amlipa, Gleisi e Verri participam do Encontro Caiçara, na |Ilha dos Valadares, também em Paranaguá.

O evento é promovido pelo vereador de Curitiba Angelo Vanhoni (PT), por lideranças do Partido dos Trabalhadores e pela Associação de Cultura Popular Mandicuera.

O encontro está marcado para começar às 11h, na sede da Mandicuera (Rua Crispim do Nascimento) e, além de discussão política, contará com barreado, caranguejo, fandango, samba e diversas atividades culturais.

Gleisi para senadora

Em encontro com o presidente Liz Inácio Lula da Sila, no último dia 21, Gleisi e Enio confirmaram a pré-candidatura da ministra à senadora nas eleições de 2026 e a permanência do ex-deputado à frente da Itaipu Binacional. Enio era cotado como o candidato ao Senado e Gleisi iria disputar a reeleição na Câmara. A mudança atende pedido de Lula.