Mais de 4 milhões já receberam do INSS por descontos indevidos nos benefícios
Balanço divulgado nesta segunda mostra que pouco mais 65% dos interessados já foram ressarcidos. Os valores somam R$ 2,75 bilhões
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) continua o trabalho de devolução de descontos associativos identificados como ilegais, ou não autorizados. Em 15 dias úteis, entre 17 de novembro e 8 de dezembro, mais 270 mil devoluções foram realizadas.
Até o momento, são mais de 4 milhões de ressarcimentos já efetuados, num valor total de R$ 2.747.143.477,26. O mais recente balanço foi divulgado nesta segunda-feira (8/12). Ao mesmo tempo, 6.184.732 pessoas denunciaram ter sofrido descontos irregulares.
As fraudes de descontos associativos teve início em 2019 e, neste ano, o atual Governo do Brasil deu inicio à devolução dos valores, obstruiu judicialmente as contas bancárias e congelou bens de suspeitos e interrompeu os mecanismos do golpe que vinha se manifestando havia quase seis anos.
Veja o balanço do INSS:
Descontos associativos: balanço 08/12
1. Meu INSS
1.1 – Acessos ao Meu INSS: 1.539.321.710
1.2 – Acessos à funcionalidade de Consulta: 71.567.168
1.3 – Acessos de usuário que não possuíam descontos: 37.863.002
2. Registro de Pedidos
2.1.1 – Quantidade de Pedidos Abertos: 6.315.465
2.1.1.1 – Quantos Não Reconheceram: 6.184.732
2.1.1.2 – Quantos Reconheceram: 130.73 3
2.1.1.3 – Canal de Atendimento Meu INSS: 3.422.547 (54,2%)
2.1.1.4 – Canal de Atendimento Central 135: 418.687 (6,6%)
2.1.1.5 – Canal de Atendimento Correios: 2.230.847 (35,3%)
2.1.1.6 – De Ofício: 243.239 (3,9%)
2.1.2 – Quantidade de Entidades Contestadas: 44
3. Resposta das Entidades
3.1.2 – Quantas a entidade respondeu contestação com documentação: 1.569.630
4. Pagamentos
4.1 – Emitidos/Gerados: 4.028.031
4.1.1 – Valor dos Pagamentos Emitidos/Gerados: R$2.747.143.477,26