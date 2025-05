Líder da oposição na Alep defende foco nas pautas do Paraná e critica desinformação

Líder da Oposição na Assembleia Legislativa, Arilson Chiorato | Foto: Valdir Amaral/Alep

O deputado Arilson Chiorato (PT), líder da Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), defendeu nesta segunda-feira (5) que a Casa concentre seus esforços nas pautas que realmente impactam a vida da população paranaense. Segundo ele, há um risco crescente da tribuna do Plenário se tornar um espaço de radicalização política e propagação de desinformação. “A Assembleia precisa tratar do que importa para o povo, e não se prestar a alimentar mentiras e extremismos ideológicos”, afirmou.

De acordo com o parlamentar, a insatisfação com esse cenário vai além da oposição. “Conversei com muitos deputados que não são do meu partido. A maioria também está indignada com o que a Assembleia está se tornando”, disse. Ele apontou que o parlamento vem sendo usado para discursos vazios, que geram repercussão apenas nas redes sociais e pouco contribuem para resolver os problemas reais do Estado.

“Fake news esvaziam o papel do parlamento”

O deputado Arilson também criticou o uso recorrente de conteúdos falsos ou distorcidos no plenário. “Tem deputado que sobe na tribuna com vídeo do ‘zap’ [WhatsApp], sem dado, sem documento, apenas para viralizar nas redes. Isso enfraquece o papel do legislativo e compromete a credibilidade da Casa”, afirmou.

O líder da oposição ressaltou que esse padrão não é isolado. “É uma estratégia articulada que se repete em assembleias e câmaras pelo Brasil. Uma ofensiva contra a política como espaço de construção coletiva, que prioriza o ataque em vez do diálogo.”

Investigar com autonomia é sinal de democracia

Ao comentar a operação da Polícia Federal (PF) sobre desvios no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), o parlamentar afirmou que os fatos investigados remontam ao período entre 2019 e 2022, quando órgãos de controle foram fragilizados e associações atuaram sem fiscalização. “O discurso era de combate à corrupção, mas, na prática, o que se combatia era a investigação”, afirmou. Arilson reforçou que hoje o cenário é diferente, com as instituições funcionando e apurando com independência, “sem interferência política”.

Para o deputado, tentar transformar esse processo em uma crise do governo atual é uma tática para desviar o foco dos reais responsáveis. “A verdade está vindo à tona. Agora há apuração, há provas, há transparência. Quem cometeu erros deve ser responsabilizado.”

“Assembleia deve servir ao interesse público, não à desinformação”

O parlamentar reafirmou que a política precisa estar a serviço do povo, não de narrativas fabricadas para gerar cliques ou reforçar extremismos. “Não podemos cair no conto da sereia bolsonarista. A tribuna não pode ser usada para distorcer fatos e atacar instituições que estão fazendo seu trabalho.”

O papel da Assembleia, segundo o líder da Oposição, é debater com seriedade, base em dados e compromisso com a verdade.