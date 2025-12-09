Maratona da Ponte de Guaratuba distribuirá mais de R$ 300 mil em prêmios

Já estão abertas as inscrições para as provas que acontecem nos dia 2 e 3 de maio

Imagem: Divulgação

As inscrições para a Maratona Internacional do Paraná estão abertas. Elas são limitadas e estão disponíveis no site TicketSports. O evento, que conta com apoio institucional do Governo do Paraná, terá provas realizadas em dois dias, 2 e 3 de maio, com percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. Todos os trajetos terão pelo menos uma passagem pela Ponte de Guaratuba, grande “estrela” do trajeto.

A abertura das inscrições foi anunciada em uma cerimônia oficial realizada na Ponte de Guaratuba. Outra novidade anunciada pela organização é a premiação de mais de R$ 300 mil, com destaque para os campeões da maratona, que levarão R$ 50 mil cada, além de um bônus para o primeiro brasileiro(a) de R$ 10 mil.

Mais do que uma competição, a Maratona Internacional do Paraná será um encontro entre esporte, turismo e emoção, conectando pessoas em um dos cenários mais simbólicos do litoral paranaense: a Ponte de Guaratuba. A expectativa é que o evento atraia aproximadamente 20 mil corredores, além de milhares de acompanhantes e turistas, consolidando o litoral paranaense como destino de experiências esportivas e de bem-estar.

“A Ponte de Guaratuba talvez seja hoje a obra mais representativa do Paraná. E a Maratona Internacional vai fechar com ‘chave de ouro’ a temporada do nosso verão, reunindo esporte, turismo e desenvolvimento. É um evento que traduz a nova fase do litoral paranaense”, ressaltou o secretário de Esporte do Paraná, Hélio Wirbiski.

Segundo Marcos Pinheiro, diretor da Sportion e diretor técnico da prova, o desafio de realizar uma competição dessa magnitude vai muito além do desempenho físico, mas é também uma oportunidade de celebrar o orgulho de ser paranaense. “É uma honra enorme unir forças para entregar uma experiência única aos atletas e celebrar o orgulho paranaense. Essa maratona é um convite para que o público viva, de forma simbólica e concreta, a realização de um sonho: correr sobre a ponte mais esperada do Paraná”, destacou.

De acordo com Pinheiro, a maratona será estruturada para oferecer aos participantes uma verdadeira imersão no litoral paranaense, com dois dias de programação esportiva, ações culturais e estrutura completa para o público. “A prova será um dos grandes eventos do calendário estadual, fortalecendo a imagem do Paraná como destino de turismo esportivo e sustentável”, explicou.

Para o secretário de Esporte de Guaratuba, Fábio Bilek, que também é maratonista, a prova terá um significado especial. “O esporte é um grande fomentador do turismo, e essa maratona vai movimentar milhares de pessoas, beneficiando toda a economia local. Esperamos há 40 anos por essa ponte, e agora teremos a chance de inaugurá-la correndo sobre ela. Para mim, como maratonista, é um sonho que se torna realidade”, revelou.

A Maratona Internacional do Paraná conta com organização da Sportion, CWB Brasil e Grupo RIC, além do apoio institucional do Governo do Paraná e das prefeituras de Guaratuba e Matinhos. Mais informações sobre percursos, horários de largada, logística e premiações serão divulgadas nas próximas semanas no perfil oficial da MIP no Instagram: @maratonainternacionalpr.