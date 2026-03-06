“Beijo” marca ligação dos dois lados da Ponte de Guaratuba

O governador Ratinho Junior visitou a obra na manhã desta sexta-feira (6) e, simbolicamente, ajudou a concretar o último metro cúbico que faltava

Foto: Jonathan Campos/AEN

O nome oficial é “concretagem da aduela de fechamento”, mas também pode ser chamado de “beijo da ponte”. Foi com esse beijo, na noite desta quinta-feira (5), que marcou a ligação das duas margens Baía Guaratuba pela ponte que está perto de ser finalizada e consolidará a ligação rodoviária da cidade com o município de Matinhos e o restante do Litoral.

A concretagem iniciada por volta das 19h30 marcou o momento em que os dois lados da estrutura estaiada, que avançaram separadamente a partir dos apoios 4 e 5, se encontraram e passaram a formar uma única estrutura contínua com o trecho pré-moldado.

Foram concretados aproximadamente 2 metros, onde foram aplicados cerca de 44 metros cúbicos de concreto. Embora seja um trecho relativamente curto, trata-se de uma etapa delicada na construção de pontes porque exige precisão milimétrica e controle estrutural rigoroso.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior visitou a obra na manhã desta sexta-feira (6) e ajudou a concretar o último metro cúbico que faltava. Ele fez a travessia simbólica entre os dois lados e também colocou uma placa no local para eternizar o momento da construção da ponte, realizada a partir de um investimento de R$ 400 milhões do Governo do Paraná.

“Estamos felizes de estar aqui junto com todos os trabalhadores, com a equipe que trabalhou 24 horas por dia, e somou 3 milhões de horas trabalhadas nesta obra, para que a gente pudesse realizar esse grande sonho e entregar para a nossa população. Hoje é o dia da vitória. É um dia de vitória para todos os paranaenses. A Ponte de Guaratuba passa, agora, a integrar as duas pontas pela primeira vez na nossa história”, disse.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, destacou que esse fechamento representa o último passo na execução do trecho estaiado, que possui 320 metros de extensão e abriga o maior vão da ponte, projetado para garantir o gabarito de navegação na Baía de Guaratuba.

“Essa é uma obra emblemática e simbólica. Trabalhamos arduamente nesse projeto e agora completamos a conexão. Construir ponte é um desafio e vencemos muito bem esse desafio”, afirmou. “Nós tínhamos um prazo desafiador e estamos cumprindo esse prazo. Enquanto o mundo briga, o Paraná trabalha. Muito obrigado aos trabalhadores dessa obra”.

O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Fernando Furiatti, destacou que, na prática, o encontro das duas estruturas representa a consolidação de uma das fases mais complexas da engenharia da Ponte de Guaratuba e aproxima ainda mais a obra de sua conclusão.

“Essa é a ponta número 894 do Paraná, mas é como se fosse a primeira em importância. Agora seguimos para a reta final das obras e vamos entregar esse sonho aos paranaenses”, afirmou. “A gente tem trabalhado ao lado aqui dos prefeitos para que as cidades também estejam prontas para esta ponte. Ela também é uma das obras mais rápidas feitas no Brasil, prova da competência do DER, que completa 80 anos”.

Os prefeitos de Guaratuba, Mauricio Lense, e Matinhos, Eduardo Dalmora, também participaram desse ato simbólico.



Fechamento precisou ser feito à noite

A operação foi realizada durante a noite porque a temperatura é mais estável. Durante o dia, a incidência de sol aquece a estrutura de concreto e aço, provocando dilatação térmica, movimento que pode comprometer a cura do concreto recém-lançado. À noite, com temperaturas serenas e sem movimentação, a execução do fechamento transcorreu sem intercorrências.

Antes da concretagem, realizada a partir de betoneiras nas balsas de apoio, uma treliça metálica de travamento foi instalada entre os dois lados da estrutura. Ela funciona como um sistema provisório de rigidez, mantendo as extremidades da ponte alinhadas enquanto o concreto era lançado.

Logo após a concretagem iniciou o período inicial de cura. Em aproximadamente 12 horas, esse espaço atingiu a resistência ideal para permitir a etapa seguinte, que deve ocorrer nos próximos dias: a protensão dos cabos internos que atravessam o trecho recém-concretado. Esses cabos funcionam como uma espécie de “costura estrutural”, unindo definitivamente as duas metades da ponte.

Com a protensão concluída, a estrutura passa a trabalhar como um único elemento contínuo. Nesse momento, a treliça metálica provisória pode ser removida, pois o sistema estrutural já está completamente consolidado.

Foto: Ricardo Ribeiro/AEN

A obra

A obra da Ponte de Guaratuba é uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná, sob a coordenação do DER/PR, autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), executada pelo Consórcio Nova Ponte. As obras começaram em 2023 e estão perto da conclusão.

Quando estiver finalizada, a obra terá mais de 1.200 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança em cada sentido, calçadas com ciclovia e guarda-corpos. Considerando ainda os acessos terrestres nas duas entradas da ponte, a obra vai abranger pouco mais de 3 km.