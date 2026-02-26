Último cabo de aço da Ponte de Guaratuba deve ser instalado neste fim de semana

“Beijo”, como está sendo chamada a interligação das partes fixas e estaiada também deve acontecer nesta virada do mês

Foto: Ricardo Ribeiro/AEN

O último estai (cabo de aço de alta resistência tensionado) da Ponte de Guaratuba deve ser instalado no fim de semana, na virada do mês, marcando uma das etapas mais emblemáticas da obra – além do famoso beijo, previsto para acontecer alguns dias depois.

São 12 pares fixados em cada um dos mastros dos apoios 04 e 05, garantindo a estabilidade necessária para o uso seguro da ponte. No apoio 05, já foram colocados todos os pares. O último será colocado no apoio 04. As torres de sustentação, que têm 40 metros de altura, são maiores do que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

De maneira geral, a construção da nova ponte que liga as cidades de Matinhos e Guaratuba alcançou 91% de execução em janeiro de 2026. Já foi finalizado o lançamento das 160 vigas longarinas no trecho pré-moldado, que vão se conectar com o estaiado.

Paralelamente, a equipe vem executando obras complementares essenciais para a funcionalidade e segurança da ponte. As barreiras rígidas centrais e laterais estão sendo instaladas, assim como os eletrodutos no passeio e os guarda-corpos. O preenchimento do passeio com concreto está em andamento, e a implantação da iluminação pública já começou, com a instalação dos primeiros postes.

BEIJO – A construção do trecho estaiado utiliza o método dos balanços sucessivos, uma técnica de alta complexidade que permite que a ponte avance aos poucos, sempre em equilíbrio. A partir de cada pilar central, a estrutura cresce simultaneamente para os dois lados por meio da concretagem de aduelas, grandes blocos de concreto moldados no próprio local.

Essas aduelas são sustentadas justamente pelos estais, ligados diretamente ao tabuleiro e aos mastros (torres) da ponte. Esse sistema é responsável por sustentar o peso da estrutura e garantir sua estabilidade.

O encontro da ponte é o momento em que os dois balanços, um vindo do apoio 04 e outro do apoio 05, chegam ao centro da baía e são ligados por uma última aduela, chamada de aduelas de fechamento.

Antes dessa etapa, é realizado um trabalho minucioso de engenharia: conferências milimétricas de alinhamento e nível, ajustes finos na protensão dos estais e monitoramento estrutural contínuo. Somente após todas essas verificações é que a aduela de fecho é concretada. A partir daí, o trecho estaiado deixa de funcionar como duas estruturas independentes e passa a atuar como uma única estrutura contínua, exatamente como previsto em projeto.

Foto: Ricardo Ribeiro/AEN

ACESSOS – As obras dos acessos continuam em bom ritmo. O lado de Guaratuba contará com uma rotatória para acesso ao Centro da cidade e à praia de Caieiras. Um projeto paralelo prevê a implementação de um binário na cidade, com uma das faixas atendendo quem vem pela ponte desde Matinhos, ligando até a Avenida Paraná, em direção a Garuva. Quem vem da cidade catarinense, irá atravessar a via para chegar ao acesso à ponte. No lado de Matinhos, a revitalização envolve o acesso a Cabaraquara e ao centro da cidade.

ACOMPANHE – Para quem deseja acompanhar de perto, a obra da Ponte de Guaratuba disponibiliza atualizações constantes no site www.pontedeguaratuba.pr.gov.br, com câmeras ao vivo, e no Instagram @pontedeguaratuba.oficial, onde são publicadas fotos, vídeos e informações técnicas sobre o avanço dos trabalhos.