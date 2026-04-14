“Maratona da Ponte de Guaratuba” já é a maior prova do gênero no Paraná com 20 mil inscritos

Com percursos entre as cidades de Guaratuba e Matinhos e travessia da ponte, a programação acontece nos dias 2 e 3 de maio

Foto: Arnaldo Neto/AEN

A Maratona Internacional do Paraná (MIP), já apelidada de “Maratona do Ponte de Guaratuba” por cruzar a estrutura que ainda será inaugurada, tem 20 mil atletas confirmados, a maior já realizada no Estado, segundo os organizadores.

Com percursos entre as cidades de Guaratuba e Matinhos, a programação acontece nos dias 2 e 3 de maio. No sábado (02), serão disputadas as corridas de 5 km e 21 km. Já no domingo (03), será a vez das provas de 10 km e 42 km (maratona).

O grande diferencial da MIP é o trajeto que passa pela nova Ponte de Guaratuba, principal cartão-postal da corrida. Todos os percursos incluem a travessia pela estrutura, transformando a experiência em uma combinação de esporte, paisagem e realização em um dos projetos de infraestrutura mais emblemáticos do Estado do Paraná.

“Estamos falando de um evento que une esporte, turismo e um símbolo muito forte para o Paraná. A Ponte de Guaratuba representa um sonho coletivo, e atravessá-la correndo será uma experiência única para milhares de atletas”, destaca Marcos Pinheiro, diretor-geral do evento.

A premiação total ultrapassa R$ 300 mil. O destaque fica para os campeões da maratona (42 km), que receberão R$ 50 mil cada nas categorias masculina e feminina, além de bônus de R$ 10 mil para o primeiro brasileiro e a primeira brasileira.

PERCURSOS – Na maratona completa (42 km), o percurso concentra duas subidas fortes antes e depois da travessia, responsáveis por um ganho total de elevação de 232 metros. Esses trechos exigem leitura de prova e controle de ritmo, mas são compensados por extensos segmentos planos, especialmente pelas ruas e orlas de Matinhos e Guaratuba, que favorecem constância e manutenção de velocidade.

A altimetria da maratona está organizada em três fases distintas. O início reúne uma sequência de subida, descida e nova subida, seguida por um trecho plano. No meio da prova, há nova subida acentuada com descida subsequente. O final é totalmente plano, permitindo que os atletas administrem o esforço ou acelerem nos quilômetros decisivos.

As demais distâncias seguem a mesma lógica de percurso. As provas de 5 km e 21 km começam com subida forte, seguem em descida, cruzam a ponte e retornam, exigindo atenção desde a largada. Já os 10 km distribuem duas subidas e duas descidas ao longo da ida e da volta, configurando uma prova de exigência física intermediária.

Os ganhos de elevação confirmados pela organização são:

– 5 km – 128 m

– 10 km – 202 m

– 21 km – 141 m

– 42 km – 232 m

MARATONINHA – A Maratoninha é uma prova especial que vai reunir crianças e adolescentes com idades entre 4 e 13 anos dentro da 1ª Maratona Internacional do Paraná (MIP) e fará parte da programação oficial do evento.

As corridas vão acontecer no dia 2 de maio, a partir das 16 horas, em Guaratuba. Os percursos variam de 100 a 800 metros, de acordo com a idade dos participantes. As largadas serão organizadas por faixas etárias: 4 a 6 anos, 7 a 9 anos e 10 a 13 anos.

Com foco nos jovens, a “Maratoninha” tem por objetivo incentivar o esporte desde a infância, além de proporcionar uma experiência lúdica para os participantes. A Maratoninha nasceu com um propósito social e 90% das vagas foram destinadas às crianças das escolas públicas de Guaratuba e Matinhos.

FERRY EM FUNCIONAMENTO – A Maratona Internacional do Paraná vai acontecer depois da inauguração da Ponte de Guaratuba. Com o evento, o ferry boat seguirá operando normalmente nos dois dias para ajudar o deslocamento entre as cidades, principalmente no começo das manhãs.