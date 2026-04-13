Obra da Ponte de Guaratuba não para nem nos finais de semana até a inauguração no dia 29 de abril

Ainda restam dois finais de semana antes da inauguração e até lá, obra mobiliza cerca de 500 trabalhadores

O ritmo de trabalho na Ponte de Guaratuba não diminuiu nem no último final de semana, que teve obras em andamento no sábado e no domingo. Ainda restam mais dois finais de semana antes da inauguração oficial, marcada para o dia 29 de abril, e o cronograma prevê trabalhos ininterruptos. Até lá, cerca de 500 funcionários continuam trabalhando em todas as áreas para o encerramento oficial dos trabalhos.

Vídeo com imagens do fim da semana passada | AEN /Secom

Na semana passada foi finalizada a aplicação da última camada de asfalto sobre o tabuleiro da ponte, o que significa que toda a estrutura sobre a baía já conta com pavimentação. A próxima fase envolve a instalação da sinalização na estrutura.

Outra frente que ganhou ritmo é a implantação dos sistemas de iluminação. Além da estrutura padrão de postes e luminárias, que já passou por testes, o consórcio responsável iniciou a instalação da iluminação cênica dos estais, que vai valorizar a ponte no período noturno.

Nos acessos, as frentes de trabalho avançam de forma simultânea com a execução de calçadas, pavimentação e um conjunto completo de sistemas de drenagem em ambos os sentidos. Estão sendo implantadas galerias, bueiros, canaletas e caixas de passagem, estruturas responsáveis por garantir o escoamento adequado da água da chuva e aumentar a durabilidade do pavimento.

No acesso a partir da região central de Guaratuba, os serviços se concentram na finalização da pavimentação na rotatória do Caieiras, além da instalação de cercas direcionadoras de fauna. O sistema funciona como um alambrado que conduz animais silvestres até passagens seguras sob a pista, reduzindo o risco de atropelamentos.

Já no lado em que o município faz limite com Matinhos, as equipes avançam na pavimentação de novos acessos viários, incluindo uma alça de ligação na região de Cabaraquara, que vai melhorar o fluxo no entorno da ponte. Também estão em andamento intervenções em calçadas sobre estruturas elevadas.

INAUGURAÇÃO – A inauguração da Ponte de Guaratuba será no dia 29 de abril com a presença de autoridades, como o governador Carlos Massa Ratinho Junior. A programação do evento completa ainda está sendo fechada.