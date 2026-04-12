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Polícia Ambiental flagra desmatamento e construção ilegal em Matinhos

Redação
Responsável foi multado em R$ 7.000, teve área embargada e ainda deverá responder criminalmente
1ª diligência encontrou área desmatada. Fotos: Polícia Militar Ambiental

Equipe do Pelotão da Polícia Militar Ambiental sediado em Guaratuba flagrou o corte de vegetação nativa em estágio médio de regeneração, resultando na autuação e embargo de uma área no município de Matinhos. A ação ocorreu após o atendimento à denúncia 181 sobre desmatamento

Durante uma segunda diligência, foi identificado um posseiro que realizou o desmate e aterro, e havia erguido as bases de uma construção no local.

Na segunda vez, já havia início de construção

Foi lavrado o Auto de Infração Ambiental (AIA) nº 177019, resultando em uma multa de R$7.000,00. A área foi embargada.

A legislação aplicada na esfera administrativa para a lavratura do AIA foi o Art. 49 §Único do Decreto Federal 6.514/08, que trata da destruição ou danificação de florestas ou demais formas de vegetação em estágio de regeneração.

Além da punição administrativa, o infrator será responsabilizado criminalmente. A Polícia Ambiental informou o Ministério Público do Paraná sobre o crime tipificado no Art. 38-A da Lei 9.605/98, referente à destruição ou danificação de vegetação em estágio médio de regeneração.

Redação
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