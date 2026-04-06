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Maratoninha” leva crianças e adolescentes para a 1ª Maratona Internacional do Paraná

Redação
Prova especial, que acontece durante a programação oficial da competição, vai ter percursos de 100 a 800 metros, de acordo com a idade dos participantes
Imagem: Divulgação

Crianças e adolescentes com idades entre 4 e 13 anos poderão participar da “Maratoninha”, prova especial que fará parte da programação oficial da 1ª Maratona Internacional do Paraná (MIP), que acontece no próximo mês de maio no litoral paranaense. A prova com foco nos jovens tem como objetivo incentivar o esporte desde a infância, além de proporcionar uma experiência lúdica para os participantes.

As provas da “Maratoninha” vão acontecer no sábado, dia 2 de maio, a partir das 16h, em Guaratuba. Os percursos variam de 100 a 800 metros, de acordo com a idade dos participantes. As largadas serão organizadas por faixas etárias: 4 a 6 anos, 7 a 9 anos e 10 a 13 anos.

De acordo com a organização da MIP, o objetivo é reunir jovens corredores em um ambiente de integração, movimento e diversão.

“A iniciativa tem caráter participativo, inclusivo e recreativo e reforça o compromisso do evento com a promoção da atividade física, do bem-estar e da formação de novos praticantes do esporte, incentivando desde cedo o contato das crianças com a corrida de rua e com um estilo de vida saudável”, explica a organização.

A “Maratoninha” nasceu com um propósito social e 90% das vagas foram destinadas às crianças das escolas públicas de Guaratuba e Matinhos. As vendas das vagas restantes serão abertas na quarta-feira (8), às 14 horas. As inscrições são limitadas e vão permanecer abertas até o preenchimento total. O valor é R$ 70 por inscrição.

Maratona Internacional do Paraná

Até o momento, cerca de 20 mil atletas já confirmaram participação no evento, número que coloca a Maratona Internacional do Paraná como a maior corrida já realizada no estado. Com percursos entre as cidades de Guaratuba e Matinhos, a programação acontece nos dias 02 e 03 de maio de 2026. No sábado (02) serão disputadas as corridas de 5Km e 21Km. Já no domingo (03) será a vez das provas de 10Km e 42Km (maratona).

O grande diferencial da MIP é o trajeto que passa pela nova Ponte de Guaratuba, principal cartão-postal da corrida. Todos os percursos incluem a travessia pela estrutura, transformando a experiência em uma combinação de esporte, paisagem e um dos projetos de infraestrutura mais emblemáticos do Estado.

A premiação total anunciada pela organização ultrapassa R$ 300 mil. O destaque fica para os campeões da maratona (42K), que receberão R$ 50 mil cada nas categorias masculina e feminina, além de bônus de R$ 10 mil para o primeiro brasileiro e a primeira brasileira.

A Maratona Internacional do Paraná (MIP) acontece nos dias 02 e 03 de maio, com percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, entre as cidades Guaratuba e Matinhos. Já a “Maratoninha” acontece no dia 02 de maio, a partir das 16 horas. Para mais informações, acompanhe o perfil oficial da prova no Instagram: @maratonainternacionalpr.

Redação
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