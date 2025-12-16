Marinha alerta para ventos de 60 km/h entre Guaratuba e São João da Barra

Aviso de mau tempo vigora da manhã de terça até a tarde de quarta-feira

A Marinha do Brasil informa que uma frente fria poderá afetar a faixa litorânea dos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, nesta terça e quarta.

Entre as cidades de Guaratuba (PR) e São João da Barra (RJ) podem ocorrer ventos – de direção sudoeste a sul – e intensidade de até 60 km/h (33 nós), a partir das 9h de terça-feira (16), até {as 15h de quarta-feira (17).

Todos os avisos de mau tempo em vigor estão no endereço

htps://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-empo/avisos-de-mau-empo.

A Marinha pede aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e

solicita ampla divulgação às comunidades de pesca e de esporte e recreio marítimo.