Ponte de Guaratuba começa a receber pavimentação em asfalto

A nova etapa da obra no trecho de 1.240 metros acontece após a finalização da parte estaiada

Fotos: Consórcio Nova Ponte

Uma das etapas finais da construção da Ponte de Guaratuba foi iniciada nesta quarta-feira (18): a implementação do revestimento asfáltico que dá início ao processo de pavimentação do tabuleiro, a pista por onde vão passar os veículos. A nova etapa da obra no trecho de 1.240 metros acontece após a finalização da parte estaiada, concluída no início de março. Os trabalhos continuam 24 horas por dia, agora com foco nos acabamentos, para concluir a obra em abril.

Também estão em andamento a instalação das barreiras de concreto New Jersey (dispositivo que vai dividir o sentido das pistas) instaladas, assim como postes de iluminação pública e os guarda-corpos que dividem a via da calçada e das laterais externas, garantindo a segurança de pedestres e ciclistas. Na parte dos acessos, o trabalho também segue com intervenções as camadas da pavimentação e serviços de drenagem.

Outra novidade iniciada nesta semana foi a instalação de telas para proteger os animais do fluxo da estrada no Morro dos Bombeirosguiando os animais para os passa-faunas que foram implementados.

A ponte terá mais de 1.240 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança em cada sentido, calçadas com ciclovia e guarda-corpos. Considerando ainda os acessos terrestres nas duas entradas da ponte, a obra vai abranger pouco mais de 3 quilômetros.

O Governo do Estado mais R$ 400 milhões na obra, que é uma das mais emblemáticas do Estado e dá fim à travessia por ferryboat na Baía de Guaratuba. As obras são executadas pelo Consórcio Nova Ponte, com coordenação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL).