Morre Wilson Roberto Correia Pinto, o Fred

Bem-humorado, assumiu o apelido em uma postagem no Facebook

Faleceu, na noite desta segunda-feira (6), no Hospital do Rocio, em Campo Largo (PR), Wilson Roberto Correia Pinto “Fred”, 61 anos.

Editor do Jornal de Guaratuba, era servidor de carreira do município por 25 anos, trabalhando grande parte do tempo no setor de Comunicação Social, do qual já foi diretor. Parceiro do Correio do Litoral em diversas ocasiões.

Deixa a esposa Consuelo Cidral, as filhas Karinne “Kaká” e Bruna e o filho Douglas, além dos netos e muitos amigos.

Seu velório ocorrerá na manhã desta terça-feira (7), na Câmara Municipal de Guaratuba e o sepultamento será à tarde, no Cemitério Bom Jesus, no bairro Cohapar.