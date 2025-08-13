Audiência sobre Plano de Redução de Risco em Paranaguá terá transmissão pelo Youtube

A Audiência Pública de apresentação do Plano Municipal de Redução de Riscos de Paranaguá terá transmissão ao vivo pelo YouTube no canal da Prefeitura, nesta quarta-feira (13), das 18h30 às 21h30.

O estudo mapeou áreas com maior risco de alagamentos, inundações e deslizamentos na cidade, além do risco tecnológico, trazendo propostas de medidas para reduzir as chances de esses eventos ocorrerem e prevenir desastres.

Fruto de uma parceria entre a Secretaria Nacional de Periferias (SNP) do Ministério das Cidades e universidades federais de todo o país, o programa Periferia Sem Risco busca elaborar diagnósticos técnicos-participativos e propor soluções concretas para os territórios mais expostos aos riscos.

Em Paranaguá, a responsabilidade técnica é do Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais (Lageamb) da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

📍Presencialmente o evento acontece:

📅 Data: 13 de agosto de 2025 (quarta-feira)

🕡 Horário: 18h30min às 21h30

📌 Local: Auditório da Isulpar – Rua João Eugênio, 534 – Centro

Fique por dentro dos resultados e detalhes do plano. Acesse:

🔗https://www.paranagua.pr.gov.br/conteudo/secretarias-e-orgaos/planejamento-e-gestao/paranagua-sem-risco

Saiba mais: