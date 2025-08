Programa “Sanepar Perto de Você” realiza sua quinta edição em Morretes

Ação promoveu oficinas, atendimento ao público, hidratação, campanhas e brincadeiras educativas, além de testar um novo protótipo de bebedouro para pessoas e pets

Fotos: Sanepar / Divulgação

Em sua quinta edição, o Programa Sanepar Perto de Você, esteve nesta quinta-feira (31) em Morretes, no Centro Pastoral Santo Antônio, da Paróquia Nossa Senhora do Porto. O Programa, que tem como principal objetivo estreitar o relacionamento da Companhia com a comunidade, promoveu oficina de produção de sabão sustentável, atividades lúdicas com alunos das escolas da cidade, atendimento e resolução de serviços da Sanepar, orientação de descarte consciente, distribuição de água no carrinho de hidratação e apresentação do protótipo de um novo bebedouro, voltado a pessoas e pets.

Houve também a participação do Rotary Sanepar, com a campanha de coleta de lacres de alumínio em prol da ação Mobilidade para Todos, que visa a aquisição de cadeiras de rodas, e a arrecadação de tampinhas plásticas, em apoio da ação Pet Amigo, que contribui para a castração de animais resgatados. Duzentas mudas de árvores frutíferas foram distribuídas para os visitantes.

ATRAÇÕES – Os personagens Sane da Sanepar, Zé Gotinha e Super Rotariano interagiram com as crianças que visitaram o Centro Pastoral e assistiram as apresentações de fanfarra e dança, de escolas locais. A artista plástica Lea Cristina de Souza montou uma exposição com artefatos em madeira de demolição, fibra e materiais sustentáveis com tema náutico. “Fui convidada para participar do evento e associando Sanepar e água, trouxe elementos marinhos para criar esse ambiente que se conecta”, explica.

O diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley, avalia que o programa cumpre seu papel no relacionamento com a sociedade. “É uma ação que aproxima as pessoas, com a Sanepar mostrando seus serviços e possibilitando esse diálogo para atender a população com suas reivindicações”, salienta. “A parceria com a prefeitura de Morretes também abre espaço para esse diálogo aberto com a sociedade”, completa.

O prefeito de Morretes, Júnior Brindarolli, diz ter recebido o evento “com alegria e reconhecimento de uma parceria eficaz com a Sanepar, que através do trabalho conjunto, beneficia toda a população”.

ABASTECIMENTO – Morretes é abastecida pelas captações do Rio Iporanga e do Rio Salto Arrastão. Ambos os pontos podem captar em média mais de 93 milhões de litros de água mensalmente. O município tem uma estação de tratamento de água, responsável por manter a qualidade e potabilidade da água para a população. No começo de julho, a Sanepar programou testes em registros da rede de água na cidade de Morretes, ligados às obras de ampliação e otimização do sistema de abastecimento da cidade. Cerca de 15 quilômetros de redes de água já foram implantados, além de novos equipamentos, como válvulas redutoras de pressão, booster e macromedidores. O investimento nestas obras é de aproximadamente R$ 4 milhões.

PRESENÇAS – Também participaram do evento, o diretor Comercial da Sanepar, Bihll Zanetti, o diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Julio Cesar Gonchorosky, o chefe de gabinete Fabrício Haesbaert, e toda equipe de apoio do Sanepar Perto de Você. Houve ainda apresentação de fanfarra e ações locais da prefeitura, relativas à saúde. Criado no ano passado, o Programa Sanepar Perto de Você é coordenado por Mário Celso Cunha, com passagens pelos municípios de Tijucas do Sul, Agudos do Sul, Contenda e Porto Amazonas.