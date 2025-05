MPPR denuncia quatro por homicídio no corte da árvore que matou uma pessoa na BR-277

Vídeo divulgado nas redes sociais

O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Morretes, denunciou pelo crime de homicídio qualificado – três na forma tentada e um na forma consumada – quatro pessoas investigadas como responsáveis pelo corte ilegal de uma árvore às margens da rodovia BR-277.

A árvore caiu sobre um veículo que trafegava na rodovia. O caso ocorreu no dia 17 de abril deste ano, na altura do quilômetro 45 da rodovia, na região do bairro Rio Sagrado, em Morretes. Morreu no acidente Marcos Evangelista de Abreu, de 47 anos, que viajava para Guaratuba com a esposa, o filho de 12 anos e um amigo do filho.

De acordo com as investigações, os denunciados realizavam extração ilegal de madeira e cortaram uma árvore de aproximadamente 30 metros de altura sem a utilização dos equipamentos necessários e sem a adoção de qualquer medida de segurança, como a interdição da via.

Três deles são funcionários da empresa contratada para a derrubada da árvore, sendo responsáveis pelo manuseio e condução da motosserra, da corrente e do trator que forma utilizados no corte. O quarto denunciado fez a contratação do serviço.

Ouça a notícia com áudio do promotor de Justiça Silvio Rodrigues dos Santos Junior

Motivo torpe

As apurações demonstraram que os denunciados tinham conhecimento dos riscos que a extração indevida representava, considerando inclusive o tamanho da árvore e sua proximidade com a rodovia, deixando de ser observadas normas de segurança florestal.

Por ser considerado que os acusados adotaram tal conduta visando a obtenção de lucro em detrimento do planejamento técnico e da segurança da operação, foi apontada como qualificadora pelo MPPR o motivo torpe.

Além da condenação pelos crimes, a Promotoria de Justiça requer que seja fixada aos acusados a obrigação de pagamento de indenização aos familiares das vítimas.