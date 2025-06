BR-277 segue em pista dupla enquanto é feita limpeza da rodovia

Fotos: EPR Litoral Pioneiro

A concessionária da BR-277, EPR Litoral Pioneiro, informou que removeu mais de 2 mil m³ de material orgânico do km 43 da Serra do Mar da BR-277, em Morretes, trecho da rodovia que continua parcialmente bloqueado.

No início da tarde desta quinta-feira (12) o tráfego é feito em mão dupla pela pista sentido Curitiba, com uma faixa em direção a Paranaguá e outra faixa com tráfego no sentido capital.

O volume de material removido corresponde a mais de 3 mil toneladas que se deslocaram para a rodovia, com a queda de talude na madrugada de terça-feira (10).

A EPR informa que sua ação teve início imediatamente após a ocorrência e desde então foram mais de 20 horas de trabalho intenso, que envolve quase 40 pessoas, 6 maquinários de grande porte e 19 caminhões.

Até o momento foram quase 200 viagens de caminhão para a remoção dos resíduos, uma média de 9,5 percursos realizados por hora, informa a concessionária.

“Apesar do grande volume de material orgânico na rodovia”, a concessionária afirma que “seu trabalho ágil garantiu que o fluxo de veículos ficasse bloqueado totalmente por apenas algumas horas”.

Situação atual

A pista sentido Litoral permanece interditada para a limpeza da área enquanto o tráfego segue em desvio pela pista sentido Curitiba, que opera em mão dupla, garantindo fluidez a este trecho.

Atualização divulgada às 13h47, informava que havia lentidão de 3 quilômetros no sentido Curitiba, mas sem lentidão no sentido Litoral.

A EPR Litoral Pioneiro informa que assim que for feita a limpeza do local, serão realizadas novas análises técnicas nas áreas de engenharia, geotécnica e operacional para entender as condições do terreno e do talude para garantir as condições de segurança e, a partir disso, projetar e planejar quando se dará a abertura total ao tráfego.