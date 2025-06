BR-277: quarta-feira começa com neblina na Serra do Mar e pista interditada

Neblina na BR-277 / foto ilustrativa: PRF

No km 43 da BR-277, em Morretes, a pista sentido Litoral permanece interditada preventivamente, na manhã desta quarta-feira (11), informa a concessionária da rodovia, EPR Litoral Pioneiro.

O fluxo de veículos segue em mão dupla pela pista sentido Curitiba, com uma faixa destinada ao tráfego sentido capital e outra faixa sentido Paranaguá. Por volta das 8h, havia uma lentidão de 2 quilômetros em direção ao Litoral.

Entre Curitiba e São José dos Pinhais, a BR-277 tem alto fluxo de veículos no sentido capital. No momento há lentidão de 8 quilômetros até o Jardim Botânico, no km 84.

Na terça-feira (10), o km 43 da rodovia chegou a ficar totalmente interditada, nos dois sentidos, por causa de deslizamento de terra, ocorrido na madrugada. A queda de talude aconteceu por volta das 3h50, e a rodovia chegou a ser totalmente interditada para que houvesse a limpeza.

Na manhã desta quarta, também há neblina na PR-151, entre Carambeí e Castro, nos Campos Gerais, informa a EPR Litoral Pioneiro.