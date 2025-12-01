Evento reuniu mais de 1.200 participantes em Foz do Iguaçu e celebrou um ano de formações, ações socioambientais e fortalecimento da governança participativa

Participantes do Litoral no encontro em Foz | foto cedida por Kátia Simões

Após um ano marcado por intensa mobilização territorial, mais de 1.200 integrantes dos Núcleos de Cooperação Socioambiental se reuniram em Foz do Iguaçu, no último dia 27 de novembro, para o Encontro de Integração que marcou o encerramento das atividades de 2025 e reuniu representantes de instituições de todas as regiões do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul.

O evento celebrou um ano com importantes números e realizações. Entre fevereiro e novembro, os Núcleos, por meio da Itaipu Binacional e do Itaipu Parquetec, promoveram cerca de 200 ações virtuais e presenciais, em mais de 70 cidades, envolvendo quase 20 mil participantes em um território de 434 municípios.

Entre as principais marcas estão a realização de 63 encontros presenciais com os Núcleos; 42 seminários gratuitos para toda a comunidade que tiveram a presença de 7,5 mil pessoas; oficinas de Educação Midiática para quase 400 jovens; formação em Segurança Alimentar e Nutricional para mais de 200 nutricionistas dos municípios; e diversos cursos, webinários e capacitações.

Autoridades marcaram presença no encontro e reforçaram a importância de dar voz às lideranças comunitárias para a construção de políticas públicas. Foto: Ilianis González/Video UP/Itaipu Parquetec.

O Encontro valorizou a identidade coletiva dos Núcleos e o papel dos participantes no engajamento pelo futuro do planeta. Foto: Ilianis González/Video UP/Itaipu Parquetec.

Estratégia territorial

O evento contou com a presença do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos; do diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri; do diretor de Coordenação da empresa, Carlos Carboni; do diretor de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente, Marcos Sorrentino; do diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo; e do diretor Administrativo da Itaipu, Iggor Gomes Rocha.

Durante a fala, Enio destacou a necessidade de a sociedade civil organizada ser cada vez mais ouvida e decidir quais são os investimentos e melhorias que os governos devem executar.

“Foi uma honra receber na casa de Itaipu pessoas que se preocupam tanto com o futuro do nosso Brasil. Antigamente, colocávamos as decisões nas mãos de políticos e outras autoridades que diziam o que deveria ser feito. Isso nunca deu certo. Por isso, nós, com a orientação do Governo do Brasil, decidimos fazer o contrário e colocar as decisões nas mãos de quem vive o território”, afirmou Verri.

O diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo, destacou a mudança de atuação da Itaipu Binacional, alinhada às políticas públicas do governo brasileiro. Segundo Colombo, muitas das pessoas presentes conheciam a Itaipu apenas como a maior usina hidrelétrica de produção de energia limpa do mundo, mas ganharam uma nova perspectiva ao tomar contato com projetos socioambientais voltados à educação ambiental.

“Nesse contexto, é fundamental a atuação em parceria com o Itaipu Parquetec e demais organizações, na busca pela promoção da sustentabilidade, da proteção socioambiental e da dignidade humana”, declarou.

Inácio Werle foi o representante dos Núcleos na frente de honra e agradeceu por fazer parte de uma ação que reconhece os trabalhos e lideranças locais. Foto: Ilianis González/Video UP/Itaipu Parquetec.

Oficina de Educação Midiática foi finalizada com a premiação dos vencedores do concurso de vídeo. Foto: Ilianis González/Video UP/Itaipu Parquetec.

Engajamento da juventude

A premiação dos vídeos produzidos por jovens participantes da formação em Educação Midiática fez parte da programação do evento. Ao todo, 43 vídeos foram enviados ao concurso, que tinha como proposta responder a uma pergunta essencial: “Como combater a desinformação climática?”.

Os cinco vídeos finalistas apresentados no evento evidenciaram o engajamento da juventude e sua contribuição para fortalecer a comunicação comunitária em seus territórios.

Kaylane Duarte, do Mato Grosso do Sul, foi uma das vencedoras do concurso e produziu o material ao lado de colegas da aldeia indígena onde vive. Para a jovem, participar do Encontro foi a continuidade de um processo iniciado ainda durante as formações territoriais.

“Aprendemos a produzir vídeos e a comunicar melhor temas que afetam diretamente nossas comunidades. Foi uma experiência incrível. Nós, povos indígenas, prezamos muito pelo meio ambiente. Falar sobre clima e desinformação é essencial, porque quando ninguém cuida, somos os primeiros a sentir as consequências”, destacou.

Valorização local

Representantes dos 21 Núcleos levaram para o Encontro elementos culturais de seus territórios, valorizando identidades locais, saberes tradicionais e a riqueza sociocultural das regiões.

Além disso, ainda houve uma apresentação cultural da peça “Gritaram-me bugra”, encenada por um grupo teatral indígena de Mato Grosso do Sul, mostrando diversas situações envolvendo os povos originários desde a época da colonização do Brasil em que muitos foram perseguidos e dizimados até questões mais atuais, como demarcação de terras indígenas. Foi um momento que emocionou bastante o público presente.

O evento contou ainda com uma mesa técnica que reuniu representantes de diferentes Núcleos para apresentar experiências dos eixos social, ambiental e econômico, incluindo iniciativas de tecnologias sociais, gestão de resíduos, articulação comunitária e projetos práticos desenvolvidos ao longo do ano.

“Há pouco mais de um ano, nos unimos por um propósito em comum: promover ações de desenvolvimento que mudem a vida das pessoas. Trabalhamos muito para concretizar o que foi discutido e, a partir do próximo ano, teremos a chance de consolidar. Tudo isso foi possível por meio das gestões públicas que escolheram pessoas que ouvem e se importam com a participação social”, afirmou Inácio Werle, representando os integrantes de todos os Núcleos durante fala especial.

De acordo com o diretor de Coordenação da Itaipu Binacional, é fundamental conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental, reforçando que a geração de renda e a proteção do meio ambiente são pilares indissociáveis para a sustentabilidade dos territórios.

“Os Núcleos de Cooperação Socioambiental desempenham um papel essencial para a mobilização comunitária e a promoção de um desenvolvimento mais justo, sustentável e participativo”, completou.