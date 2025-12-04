Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Itaipu mantém apoio à reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu

Redação
Atuação integrada com órgãos públicos contribui para organizar a resposta emergencial e acelerar o processo de reconstrução
Enio Verri confere estragos e trabalho de reconstrução | fotos: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional.

A Itaipu Binacional mantém presença ativa em Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava, e regiões próximas que foram atingidas por um tornado no mês de novembro. “A atuação integrada entre a empresa e diversos órgãos públicos tem contribuído para organizar a resposta emergencial e acelerar o processo de reconstrução, especialmente em Rio Bonito do Iguaçu, que foi mais atingido”, explicou o diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni.

O suporte técnico, logístico e social às comunidades atingidas começou já no primeiro dia após a passagem do tornado, que causou a morte de oito pessoas e deixou diversos feridos, além da destruição de casas, veículos, prédios públicos, quedas de árvores, entre outros prejuízos materiais.

No reforço financeiro às operações municipais, foram destinados R$ 200 mil para aquisição de combustível para veículos da prefeitura e R$ 150 mil ao Conselho Municipal para compra de equipamentos da Unidade de Saúde. A Itaipu também está disponibilizando o Fundo de Auxílio Eventual (FAE) – linha de recursos sociais da empresa para situações emergenciais – para que instituições da agricultura familiar de Rio Bonito do Iguaçu e de Guarapuava possam reorganizar seus espaços comunitários, além do fornecimento de ferramentas para auxiliar no trabalho dos voluntários e equipamentos para cozinha.

Além disso, a empresa se comprometeu com o fornecimento dos projetos de reforma de prédios públicos como a sede da prefeitura, o Camelódromo e a Feira do Produtor, que vão receber recursos já empenhados pelo Governo do Brasil e serão executados pela prefeitura municipal. A Itaipu também apoia a elaboração de novos projetos de infraestrutura, incluindo o ginásio de esportes, uma escola de ensino fundamental (em articulação com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional – FNDE), centro cultural, terminal rodoviário e parque de máquinas.

Outra linha de atuação é que a empresa está direcionando parte das atividades de iniciativas socioambientais realizadas no Paraná para auxiliar as comunidades atingidas nos dois municípios. Exemplo disso é a atuação de 18 técnicos do programa Semeando Gestão, de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), que estão produzindo levantamentos e diagnósticos para apoiar no restabelecimento das atividades no campo. Técnicos do projeto Bem Viver estão apoiando nas atividades de saúde. E a empesa está estudando como levar o projeto Coleta Mais para atuar no recolhimento e destinação dos resíduos.

Apoio do governo brasileiro

Logo nos primeiros dias, a Itaipu instalou duas tendas de apoio às operações coordenadas pelo Governo do Brasil, do qual participam diversas instituições públicas federais, estaduais e municipais, e voluntárias, além de lideranças locais. A empresa também vem acompanhando diversas equipes que estão atuando no território, incluindo representantes do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), da Força SUS e da Casa Civil.

Durante o período de atuação — de 18 de novembro a 1º de dezembro — a equipe da Itaipu participou de visitas domiciliares às famílias atingidas, ofereceu escuta qualificada, orientou sobre serviços públicos disponíveis e acompanhou demandas sociais, trabalhistas e de saúde. As tendas da empresa também foram cedidas para uso da Força Nacional do SUS, do Conselho de Psicologia e da Defesa Civil Nacional, possibilitando atendimentos psicológicos à população.

Tornado deixou rastro de destruição em Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava | foto: Fabiane Ariello/Itaipu Binacional.

Outros investimentos

Rio Bonito do Iguaçu é um dos municípios contemplados no Edital 1/2023 do programa Itaipu Mais que Energia. A Itaipu destinou cerca de R$ 2 milhões ao município. A verba inclui a instalação de um biodigestor e de painéis de geração fotovoltaica, além da recuperação de nascentes.

Ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais do Brasil, e o diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, foram a Rio Bonito do Iguaçu logo após a passagem do tornado | foto: Divulgação.

