Seminário de segurança pública destaca investimentos da Itaipu no combate ao crime

Redação
Investimentos em tecnologia e cooperação institucional com a Itaipu e Itaipu Parquetec são fundamentais para reforçar a segurança na fronteira
Fotos: Rafa Kondlatsch/Itaipu Binacional

Na abertura do 19º Siren – Encontro Nacional de Repressão a Drogas, Armas, Crimes contra o Patrimônio e Facções Criminosas, realizada nesta terça-feira (2), em Foz do Iguaçu, o superintendente regional da Polícia Federal no Paraná, Rivaldo Venâncio,destacou a importância da parceria com a Itaipu Binacional no combate ao crime organizado na região de fronteira.

Segundo ele, os investimentos em tecnologia e cooperação institucional com a Itaipu e Itaipu Parquetec são fundamentais para reforçar a segurança na região. O evento reúne cerca de 230 policiais federais de todo o País para alinhar estratégias e ações integradas contra ilícitos transnacionais.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, participou da cerimônia de abertura e afirmou que a parceria vai além do apoio logístico. “Investimos em tecnologia e inteligência para fortalecer a capacidade operacional das forças de segurança, assegurando a integridade da usina e contribuindo para o enfrentamento ao crime organizado”, disse.

A cooperação inclui integração com outros órgãos, como Polícia Rodoviária Federal, Marinha e Exército, reforçando a atuação coordenada contra ilícitos transnacionais. “Por mais que tenhamos um serviço de inteligência robusto, é essencial trabalhar em rede, trocando informações e somando esforços”, completou Verri.

Diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri: “É essencial trabalhar em rede, trocando informações e somando esforços”.

Entre os investimentos da Itaipu na área de segurança estão drones de alta performance com visão noturna, radares e sistemas avançados de monitoramento, além de apoio para manutenção de veículos e fornecimento de combustível para as forças de segurança. Esses recursos têm sido fundamentais para operações de vigilância no reservatório e áreas de abrangência da usina, ampliando a eficiência das ações policiais.

Parceria estratégica

À tarde, o chefe da Assessoria de Informações da Itaipu Binacional, Marcos Antonio Farias, apresentou a palestra Parceria institucional no combate ao Crime Organizado. “Itaipu é uma empresa estratégica e uma infraestrutura crítica, o que exige grande cuidado com a segurança. Por isso, a segurança empresarial depende de parcerias com forças de segurança e defesa, como a Polícia Federal. Investir nessas instituições significa investir na própria Itaipu, garantindo operações mais eficientes e maior proteção para a empresa e seus colaboradores”, afirmou.

O 19º Siren segue até quinta-feira (4) com palestras e mesas de trabalho sobre estratégias de repressão, rastreamento de fluxos financeiros ilícitos e gestão de bens apreendidos. A Itaipu participa como patrocinadora e parceira institucional, reafirmando seu compromisso com a segurança pública e o desenvolvimento regional.

Além do diretor-geral da Itaipu, Enio Verri, estiveram presentes no evento, o diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da Polícia Federal, Dennis Cali; o ministro da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, Jalil Rachid; o superintendente da Segurança Empresarial da Itaipu, coronel Washington Alves da Rosa; o coordenador-geral da Polícia Federal de Repressão a Drogas, Armas, Crimes contra o Patrimônio e Facções Criminosas, Alexandre Custódio Neto entre outras autoridades.

O chefe da Assessoria de Informações da Itaipu Binacional, Marcos Antonio Farias, apresentou a palestra Parceria institucional no combate ao Crime Organizado.

Próximos investimentos em segurança

A Itaipu Binacional vai implantar um sistema de monitoramento eletrônico com câmeras e radares ao longo de toda a extensão do reservatório, em parceria com a Polícia Federal. A primeira fase, com quatro pontos estratégicos (Foz do Iguaçu, Santa Terezinha, Santa Helena e Guaíra), terá investimento inicial de R$ 30 milhões, dentro de um pacote de R$ 170 milhões destinados à inteligência e segurança na fronteira. O objetivo é reforçar a vigilância, emitir alertas sobre queimadas e ameaças, e compartilhar dados com órgãos de fiscalização.

O projeto integra ações como o Áspide Tecnológico, que utiliza drones aéreos e subaquáticos, sistemas inteligentes e gerenciamento de frota para combater o crime organizado. A Itaipu também apoia forças como Marinha, Polícia Militar (BPFron) e Receita Federal, fornecendo viaturas, embarcações blindadas, câmeras e tecnologia para operações conjuntas. Essas iniciativas ampliam a capacidade de fiscalização, prevenção ao tráfico e contrabando, e fortalecem a soberania na faixa de fronteira.

