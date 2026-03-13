Transporte coletivo de Paranaguá terá renovação de 82% na frota

Prefeitura de Paranaguá anuncia 40 novos ônibus com ar-condicionado e Wi-Fi que devem chegar em julho

Foto: Lucas Montalvão

Com o objetivo de transformar a mobilidade urbana da cidade, o prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, realizou uma visita técnica à fábrica da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo (SP) em fevereiro, para vistoriar a produção dos 40 novos veículos que irão integrar o transporte coletivo municipal. A renovação representa a substituição de quase 82% da frota atual, que conta hoje com 49 veículos.

A iniciativa atende a uma exigência direta do Executivo Municipal, para continuidade na concessão com a Viação Rocio, estabelecida via aditivo contratual, que determina a renovação da frota no prazo estabelecido em contrato.

Durante a vistoria aos chassis que receberão a carroceria em Botucatu (SP), o prefeito enfatizou que a mudança vai além da estética. O objetivo é garantir dignidade e segurança ao usuário.

“O tempo de ‘lata velha’ acabou em Paranaguá. Nosso compromisso é entregar ônibus zero quilômetro com ar-condicionado, Wi-Fi, tomadas USB para carregar celulares e câmeras de segurança. É tecnologia da Mercedes-Benz a serviço do povo parnanguara”, afirmou o prefeito.

Walter Barbosa, vice-presidente de vendas da Mercedes-Benz do Brasil, destacou a parceria: “É um prazer oferecer o que temos de melhor em mobilidade para contribuir com a qualidade de vida em Paranaguá”.

A vice-prefeita Fabiana Parro ressaltou o compromisso da atual gestão com o transporte público de qualidade.

“Fomos até a fábrica da Mercedes para conferir de perto os novos ônibus 0 km que vão chegar na nossa cidade. Esse é o nosso compromisso com a população de Paranaguá”, garantiu a vice-prefeita, Fabiana Parro.

Fiscalização

A comitiva, composta pela vice-prefeita Fabiana Parro, pela secretária de Serviços Urbanos, Christianara Rosa, e pela secretária de Fiscalização de Contratos e Concessões, Isabele Gonçalves Figueira, acompanhou de perto o cronograma de produção para garantir o cumprimento dos prazos.

“Por determinação do prefeito Adriano Ramos, desde o início de 2025 a Secretaria Municipal de Fiscalização de Contratos e Concessões (Semfisc) intensificou as ações de fiscalização do transporte coletivo, exigindo a renovação da frota com ônibus novos, mais modernos e adequados para atender melhor a população”, explicou a secretária Isabele Figueira Campos.

Decreto com regras rigorosas e multas severas

Também foi editado um novo decreto que estabelece regras mais rigorosas e multas severas para casos de descumprimento, sendo hoje uma das penalidades mais expressivas do país no setor de transporte coletivo. Com relação à aquisição dos novos ônibus, eles são remunerados de acordo com os custos da planilha já estabelecida no contrato originário.

“Além disso, o contrato passou a prever prazo máximo para a chegada dos novos veículos, com a possibilidade de encerramento contratual caso a concessionária não cumpra essa obrigação. Inclusive, fomos até a fábrica acompanhar de perto a produção dos veículos. Nosso objetivo é claro: garantir um transporte público mais digno, de qualidade e que realmente atenda a população”, reforçou a secretária.

Para a secretária Christianara Rosa, o anúncio é fruto de um planejamento técnico minucioso. “Estamos trazendo o que há de melhor no mercado. É um trabalho focado em oferecer um transporte coletivo eficiente e humano”, pontuou.

A modernização da frota é uma das principais metas da atual gestão, visando conectar os bairros de Paranaguá com mais agilidade e proporcionar uma experiência de viagem mais confortável para quem utiliza o sistema diariamente.

Fonte: PMP / jornalista: Luciane Chiarelli