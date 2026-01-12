No Paraná, nova versão do ComunicaBR amplia acesso direto a informações sobre investimentos, políticas públicas e programas federais

Lançada nesta segunda-feira nova plataforma permite o acompanhamento das ações do Governo do Brasil em todas as 27 unidades da Federação e nos 5.570 municípios do país

Imagem: Divulgação

população do Paraná já pode, a partir desta segunda-feira, 12 de janeiro, acessar a nova versão do ComunicaBR. Lançado hoje pelo Governo do Brasil, por meio da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM-PR), a nova versão do portal – uma plataforma que disponibiliza acesso direto a informações sobre investimentos, políticas públicas e programas federais – permite o acompanhamento das ações do Governo do Brasil nos 5.570 municípios do país.

Além de detalhar dados específicos sobre o Paraná, como população, receita, número de municípios, área do estado, e dados referentes ao número de domicílios e a porcentagem de homens e mulheres no estado, a nova versão do portal ComunicaBR permitirá ao usuário paranaense ter acesso a uma série de dados referentes à atuação do Governo do Brasil no estado.

Para conhecer a plataforma, acesse: https://comunicabr.presidencia.gov.br/

Por meio da plataforma é possível gerar um relatório completo, com informações, por exemplo, sobre o valor dos recursos federais transferidos ao estado do Paraná em 2025, até o mês de novembro (R$ 10,7 bilhões), bem como aos municípios paranaenses (R$ 22,5 bilhões).

O relatório apresenta, ainda, diversos recortes analíticos, incluindo um comparativo, entre os anos de 2022, 2023, 2024 e 2025, dos valores repassados ao Paraná por meio do Bolsa Família, do Benefício de Prestação Continuada (BPC), do Seguro-Desemprego e dos Benefícios Previdenciários.

TRABALHO E RENDA – Além disso, reúne dados sobre Trabalho e Renda e sobre as ações do Governo do Brasil em áreas como proteção social, saúde, educação, meio ambiente, infraestrutura, cultura, igualdade racial, políticas para as mulheres e segurança pública, bem como informações relativas a programas federais, a exemplo do Minha Casa, Minha Vida e do Luz Para Todos.

Entre as informações, é possível descobrir, por exemplo, que de 2023 a setembro de 2025 foram criados no Paraná 48,9 milhões de novos empregos com carteira assinada, ou que o Bolsa Família beneficiou, em dezembro de 2025, 544,2 mil famílias no estado com um benefício médio de R$ 687. O programa Mais Médicos conta atualmente com 1,7 mil profissionais atuando no Paraná, 1,1 mil deles contratados a partir de 2023.

Já o Farmácia Popular, relançado em 2023, havia beneficiado, até outubro do ano passado, 1,8 milhão de pessoas, com 2,8 mil farmácias conveniadas no estado, em 377 municípios. Os dados são vastos e apontam, em outra frente, que o programa Pé-de-Meia, lançado em novembro de 2023 e iniciado em março de 2024, já havia beneficiado, até agosto do ano passado, 139,6 mil estudantes catarinenses, por meio de um investimento federal de R$ 440,6 milhões.

NAVEGAÇÃO INTUITIVA – Com interface modernizada e navegação mais intuitiva, a nova versão do portal ComunicaBR fortalece a disseminação de dados de forma clara e estruturada, aproximando a sociedade das ações desenvolvidas pelo Governo do Brasil. O ComunicaBR reúne um amplo conjunto de informações relacionadas a áreas estratégicas, como saúde, educação, segurança alimentar, meio ambiente e proteção social relativas a todos os estados e municípios do país.

PRESENÇA E ATUAÇÃO FEDERAL – A plataforma possibilita a visualização de investimentos, programas e resultados, contribuindo para uma compreensão mais abrangente da presença e da atuação federal nos territórios. O sistema também disponibiliza conteúdos específicos sobre políticas de igualdade racial e de gênero, ampliando a visibilidade dessas agendas e permitindo que cidadãos acompanhem os impactos das ações federais em âmbito local.

ENFRENTAMENTO À DESINFORMAÇÃO – Além da função informativa, o ComunicaBR constitui uma ferramenta estratégica de referência para a divulgação de dados oficiais, técnicos e estatísticos, contribuindo para a qualificação do debate público e para o enfrentamento à desinformação. A modernização do portal reafirma o compromisso do Governo do Brasil com uma gestão orientada por dados, integrada e alinhada às necessidades da população.