O que considerar antes de pedir demissão como CLT?

Saiba o que avaliar antes de sair do emprego CLT e como usar a calculadora de rescisão para entender seus direitos e valores a receber

Pedir demissão é uma decisão importante e, muitas vezes, cheia de dúvidas. Afinal, sair de um emprego envolve impactos financeiros, profissionais e emocionais que não podem ser ignorados.

Antes de tomar essa decisão, é essencial entender exatamente o que você vai receber, quais direitos são mantidos e quais deles são perdidos.

Nesse cenário, ferramentas como a calculadora de rescisão ajudam a ter uma visão mais clara dos valores envolvidos.

Se você está pensando em dar esse passo, vale a pena se informar bem antes. Continue a leitura e saiba o que considerar para tomar uma decisão mais segura e consciente.

O que significa pedir demissão no regime CLT?

Pedir demissão no regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) significa que o próprio trabalhador toma a iniciativa de encerrar o contrato de trabalho com a empresa.

Ou seja, não há desligamento por parte do empregador, a decisão parte exclusivamente do funcionário.

Na prática, isso muda bastante coisa. Ao optar pela saída voluntária, o trabalhador abre mão de alguns direitos importantes que seriam garantidos em outros tipos de desligamento.

Por isso, é fundamental entender bem esse cenário antes de formalizar o pedido.

Além disso, o pedido de demissão geralmente exige o cumprimento de aviso prévio, salvo acordo com a empresa. Esse detalhe pode impactar tanto o tempo quanto os valores finais da rescisão.

Quais direitos o trabalhador tem ao pedir demissão

Ao pedir demissão, o trabalhador mantém alguns direitos garantidos pela CLT, mas é importante entender que os valores recebidos são mais limitados do que em outros tipos de desligamento.

Ainda assim, há verbas obrigatórias que devem ser pagas pela empresa, e entender cada uma delas ajuda a evitar erros no cálculo e possíveis prejuízos.

De forma geral, quem pede demissão tem direito a receber:

Valores proporcionais ao tempo trabalhado no mês e no ano

Verbas relacionadas a férias já adquiridas ou em andamento

Parte do 13º salário referente ao período trabalhado

Por outro lado, benefícios como saque do FGTS e seguro-desemprego não são liberados nesse caso. Por isso, conhecer detalhadamente cada verba é essencial antes de tomar qualquer decisão.

A seguir, confira como funciona cada um desses direitos na prática:

Saldo de salário

O saldo de salário é o valor correspondente aos dias que o trabalhador efetivamente trabalhou no mês em que pediu demissão.

Mesmo que a saída aconteça antes do fechamento da folha, a empresa continua obrigada a pagar pelo período já trabalhado até a data do desligamento.

Esse é um direito básico na rescisão, porque o contrato só é encerrado formalmente após a comunicação da saída e o cumprimento, ou não, das etapas do desligamento.

Férias vencidas e proporcionais com adicional

As férias são um dos pontos que mais merecem atenção no pedido de demissão.

Isso porque o trabalhador pode ter direito tanto às férias vencidas quanto às férias proporcionais, a depender do tempo de serviço e do período aquisitivo em andamento.

As férias vencidas são aquelas que o empregado já adquiriu, mas ainda não usufruiu. Se esse período já foi completado e as férias não foram tiradas, a empresa deve fazer o pagamento correspondente na rescisão, com o adicional constitucional de um terço.

Já as férias proporcionais se referem ao período que estava sendo construído até o momento do desligamento.

Mesmo sem completar um novo ciclo inteiro, o trabalhador tem direito a receber essa fração, também acrescida do terço constitucional.

Décimo terceiro proporcional

O décimo terceiro proporcional é outro valor que continua sendo devido mesmo quando o desligamento parte do próprio trabalhador.

Ele representa a parte do décimo terceiro salário referente aos meses trabalhados no ano em que ocorre a rescisão.

Muita gente acredita que, ao pedir demissão, perde totalmente esse direito, mas não é assim. O que muda não é a existência da verba, e sim o fato de ela ser paga apenas de forma proporcional ao período trabalhado até a saída.

Aviso prévio (quando aplicável)

No pedido de demissão, o aviso prévio costuma funcionar de forma diferente da demissão sem justa causa.

Nesse caso, quem toma a iniciativa de encerrar o contrato é o trabalhador, e por isso ele normalmente deve comunicar a empresa com antecedência e cumprir esse período antes da saída definitiva.

O objetivo do aviso prévio é dar tempo para a empresa se reorganizar, redistribuir tarefas e, se necessário, buscar um substituto. Em muitos casos, esse período é trabalhado normalmente. Em outros, a empresa pode optar por dispensar o cumprimento.

Também pode acontecer de o trabalhador querer sair imediatamente e não cumprir o aviso.

Nesse caso, a empresa pode fazer o desconto correspondente nas verbas rescisórias, desde que essa situação esteja dentro das regras legais aplicáveis ao caso.

Diferença entre pedir demissão e ser demitido

Quando o trabalhador pede demissão, inevitavelmente, perde alguns direitos que fariam bastante diferença no quesito financeiro.

Já em outros tipos de desligamento, especialmente na demissão sem justa causa, o pacote de direitos é bem mais amplo.

Para facilitar a comparação, confira abaixo os principais tipos de demissão e o que o trabalhador recebe em cada um deles:

Pedido de demissão: direito ao saldo de salário, férias vencidas (se houver) + terço constitucional, férias proporcionais + terço constitucional e 13º salário proporcional; pode ter desconto do aviso prévio se não cumprir; não pode sacar o FGTS, não recebe multa de 40% e não tem acesso ao seguro-desemprego



direito ao saldo de salário, férias vencidas (se houver) + terço constitucional, férias proporcionais + terço constitucional e 13º salário proporcional; pode ter desconto do aviso prévio se não cumprir; não pode sacar o FGTS, não recebe multa de 40% e não tem acesso ao seguro-desemprego Demissão sem justa causa: direito ao saldo de salário, férias vencidas e proporcionais + terço constitucional, 13º proporcional, aviso prévio (trabalhado ou indenizado), saque integral do FGTS, multa de 40% sobre o saldo do FGTS e acesso ao seguro-desemprego (se cumprir os requisitos)



direito ao saldo de salário, férias vencidas e proporcionais + terço constitucional, 13º proporcional, aviso prévio (trabalhado ou indenizado), saque integral do FGTS, multa de 40% sobre o saldo do FGTS e acesso ao seguro-desemprego (se cumprir os requisitos) Demissão por justa causa: recebe apenas o saldo de salário e férias vencidas (se houver) + terço constitucional; perde o direito às férias proporcionais, 13º proporcional, aviso prévio, saque do FGTS, multa rescisória e seguro-desemprego



recebe apenas o saldo de salário e férias vencidas (se houver) + terço constitucional; perde o direito às férias proporcionais, 13º proporcional, aviso prévio, saque do FGTS, multa rescisória e seguro-desemprego Acordo entre as partes (demissão consensual): direito ao saldo de salário, férias vencidas e proporcionais + terço constitucional, 13º proporcional, metade do aviso prévio (se indenizado), saque de até 80% do FGTS e multa reduzida de 20% sobre o saldo; não tem direito ao seguro-desemprego

Na prática, o que muda é o nível de proteção financeira oferecida ao trabalhador em cada modalidade.

Por isso, antes de pedir demissão, vale colocar tudo na balança. Não é só sobre sair do emprego, mas também sobre como você vai se sustentar depois dessa decisão.

Como calcular o valor da rescisão antes de sair do emprego?

Antes de pedir demissão, é essencial ter uma noção clara de quanto você vai receber. Isso ajuda a evitar decisões impulsivas e garante mais segurança no planejamento financeiro.

A boa notícia é que dá para fazer esse cálculo de forma simples, seguindo uma lógica básica. Confira o passo a passo:

1. Calcule o saldo de salário

Primeiro, considere os dias que você trabalhou no mês da rescisão.

Divida o seu salário por 30 (dias do mês)

Multiplique pelo número de dias trabalhados

Esse será o valor referente ao período trabalhado antes da saída.

2. Verifique se há férias vencidas

Agora, veja se você tem férias já adquiridas e ainda não tiradas.

Se tiver, você recebe o valor integral dessas férias

Acrescente o adicional de 1/3 constitucional

Esse valor deve obrigatoriamente entrar na rescisão.

3. Some as férias proporcionais

Se você ainda não completou um novo período de 12 meses, também tem direito às férias proporcionais.

Conte quantos meses trabalhou desde as últimas férias

Cada mês equivale a 1/12 do salário

Adicione também o 1/3 constitucional

4. Inclua o décimo terceiro proporcional

O 13º proporcional considera os meses trabalhados no ano da saída.

Cada mês trabalhado (com pelo menos 15 dias) vale 1/12 do salário

Some essa fração ao total da rescisão

5. Avalie o aviso prévio

Aqui vai um ponto importante que pode mudar bastante o valor final:

Se você cumprir o aviso prévio , recebe normalmente pelos dias trabalhados

, recebe normalmente pelos dias trabalhados Se não cumprir, a empresa pode descontar o valor equivalente

6. Faça o cálculo final

Agora é só juntar tudo:

Some: saldo de salário + férias vencidas (se houver) + férias proporcionais + 1/3 + 13º proporcional

Subtraia: possível desconto do aviso prévio

Se quiser evitar erros e ganhar tempo, uma boa alternativa é usar uma calculadora de rescisão.

Essas ferramentas fazem todo esse processo automaticamente e ajudam você a simular quanto deve receber antes mesmo de formalizar o pedido de demissão.

Assim, você toma a decisão com mais clareza e sem surpresas no bolso.

Dicas para se planejar antes de deixar o emprego

Antes de tomar a decisão final, vale a pena parar e pensar com calma. Pedir demissão sem planejamento pode virar uma dor de cabeça, especialmente do ponto de vista financeiro.

Confira algumas dicas práticas para cumprir antes de decidir:

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No fim das contas, pedir demissão pode ser um passo importante e até vantajoso para alavancar sua carreira no futuro, mas essa decisão deve ser tomada com informação e planejamento.

Entender seus direitos, calcular os valores da rescisão e avaliar seu momento profissional são etapas fundamentais para evitar arrependimentos.

Ferramentas como a calculadora de rescisão podem ser grandes aliadas nesse processo, trazendo mais segurança e previsibilidade para você finalizar o ciclo de forma mais consciente e tranquila.