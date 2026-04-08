O que considerar antes de pedir demissão como CLT?
Saiba o que avaliar antes de sair do emprego CLT e como usar a calculadora de rescisão para entender seus direitos e valores a receber
Pedir demissão é uma decisão importante e, muitas vezes, cheia de dúvidas. Afinal, sair de um emprego envolve impactos financeiros, profissionais e emocionais que não podem ser ignorados.
Antes de tomar essa decisão, é essencial entender exatamente o que você vai receber, quais direitos são mantidos e quais deles são perdidos.
Nesse cenário, ferramentas como a calculadora de rescisão ajudam a ter uma visão mais clara dos valores envolvidos.
Se você está pensando em dar esse passo, vale a pena se informar bem antes. Continue a leitura e saiba o que considerar para tomar uma decisão mais segura e consciente.
O que significa pedir demissão no regime CLT?
Pedir demissão no regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) significa que o próprio trabalhador toma a iniciativa de encerrar o contrato de trabalho com a empresa.
Ou seja, não há desligamento por parte do empregador, a decisão parte exclusivamente do funcionário.
Na prática, isso muda bastante coisa. Ao optar pela saída voluntária, o trabalhador abre mão de alguns direitos importantes que seriam garantidos em outros tipos de desligamento.
Por isso, é fundamental entender bem esse cenário antes de formalizar o pedido.
Além disso, o pedido de demissão geralmente exige o cumprimento de aviso prévio, salvo acordo com a empresa. Esse detalhe pode impactar tanto o tempo quanto os valores finais da rescisão.
Quais direitos o trabalhador tem ao pedir demissão
Ao pedir demissão, o trabalhador mantém alguns direitos garantidos pela CLT, mas é importante entender que os valores recebidos são mais limitados do que em outros tipos de desligamento.
Ainda assim, há verbas obrigatórias que devem ser pagas pela empresa, e entender cada uma delas ajuda a evitar erros no cálculo e possíveis prejuízos.
De forma geral, quem pede demissão tem direito a receber:
- Valores proporcionais ao tempo trabalhado no mês e no ano
- Verbas relacionadas a férias já adquiridas ou em andamento
- Parte do 13º salário referente ao período trabalhado
Por outro lado, benefícios como saque do FGTS e seguro-desemprego não são liberados nesse caso. Por isso, conhecer detalhadamente cada verba é essencial antes de tomar qualquer decisão.
A seguir, confira como funciona cada um desses direitos na prática:
Saldo de salário
O saldo de salário é o valor correspondente aos dias que o trabalhador efetivamente trabalhou no mês em que pediu demissão.
Mesmo que a saída aconteça antes do fechamento da folha, a empresa continua obrigada a pagar pelo período já trabalhado até a data do desligamento.
Esse é um direito básico na rescisão, porque o contrato só é encerrado formalmente após a comunicação da saída e o cumprimento, ou não, das etapas do desligamento.
Férias vencidas e proporcionais com adicional
As férias são um dos pontos que mais merecem atenção no pedido de demissão.
Isso porque o trabalhador pode ter direito tanto às férias vencidas quanto às férias proporcionais, a depender do tempo de serviço e do período aquisitivo em andamento.
As férias vencidas são aquelas que o empregado já adquiriu, mas ainda não usufruiu. Se esse período já foi completado e as férias não foram tiradas, a empresa deve fazer o pagamento correspondente na rescisão, com o adicional constitucional de um terço.
Já as férias proporcionais se referem ao período que estava sendo construído até o momento do desligamento.
Mesmo sem completar um novo ciclo inteiro, o trabalhador tem direito a receber essa fração, também acrescida do terço constitucional.
Décimo terceiro proporcional
O décimo terceiro proporcional é outro valor que continua sendo devido mesmo quando o desligamento parte do próprio trabalhador.
Ele representa a parte do décimo terceiro salário referente aos meses trabalhados no ano em que ocorre a rescisão.
Muita gente acredita que, ao pedir demissão, perde totalmente esse direito, mas não é assim. O que muda não é a existência da verba, e sim o fato de ela ser paga apenas de forma proporcional ao período trabalhado até a saída.
Aviso prévio (quando aplicável)
No pedido de demissão, o aviso prévio costuma funcionar de forma diferente da demissão sem justa causa.
Nesse caso, quem toma a iniciativa de encerrar o contrato é o trabalhador, e por isso ele normalmente deve comunicar a empresa com antecedência e cumprir esse período antes da saída definitiva.
O objetivo do aviso prévio é dar tempo para a empresa se reorganizar, redistribuir tarefas e, se necessário, buscar um substituto. Em muitos casos, esse período é trabalhado normalmente. Em outros, a empresa pode optar por dispensar o cumprimento.
Também pode acontecer de o trabalhador querer sair imediatamente e não cumprir o aviso.
Nesse caso, a empresa pode fazer o desconto correspondente nas verbas rescisórias, desde que essa situação esteja dentro das regras legais aplicáveis ao caso.
Diferença entre pedir demissão e ser demitido
Quando o trabalhador pede demissão, inevitavelmente, perde alguns direitos que fariam bastante diferença no quesito financeiro.
Já em outros tipos de desligamento, especialmente na demissão sem justa causa, o pacote de direitos é bem mais amplo.
Para facilitar a comparação, confira abaixo os principais tipos de demissão e o que o trabalhador recebe em cada um deles:
- Pedido de demissão: direito ao saldo de salário, férias vencidas (se houver) + terço constitucional, férias proporcionais + terço constitucional e 13º salário proporcional; pode ter desconto do aviso prévio se não cumprir; não pode sacar o FGTS, não recebe multa de 40% e não tem acesso ao seguro-desemprego
- Demissão sem justa causa: direito ao saldo de salário, férias vencidas e proporcionais + terço constitucional, 13º proporcional, aviso prévio (trabalhado ou indenizado), saque integral do FGTS, multa de 40% sobre o saldo do FGTS e acesso ao seguro-desemprego (se cumprir os requisitos)
- Demissão por justa causa: recebe apenas o saldo de salário e férias vencidas (se houver) + terço constitucional; perde o direito às férias proporcionais, 13º proporcional, aviso prévio, saque do FGTS, multa rescisória e seguro-desemprego
- Acordo entre as partes (demissão consensual): direito ao saldo de salário, férias vencidas e proporcionais + terço constitucional, 13º proporcional, metade do aviso prévio (se indenizado), saque de até 80% do FGTS e multa reduzida de 20% sobre o saldo; não tem direito ao seguro-desemprego
Na prática, o que muda é o nível de proteção financeira oferecida ao trabalhador em cada modalidade.
Por isso, antes de pedir demissão, vale colocar tudo na balança. Não é só sobre sair do emprego, mas também sobre como você vai se sustentar depois dessa decisão.
Como calcular o valor da rescisão antes de sair do emprego?
Antes de pedir demissão, é essencial ter uma noção clara de quanto você vai receber. Isso ajuda a evitar decisões impulsivas e garante mais segurança no planejamento financeiro.
A boa notícia é que dá para fazer esse cálculo de forma simples, seguindo uma lógica básica. Confira o passo a passo:
1. Calcule o saldo de salário
Primeiro, considere os dias que você trabalhou no mês da rescisão.
- Divida o seu salário por 30 (dias do mês)
- Multiplique pelo número de dias trabalhados
Esse será o valor referente ao período trabalhado antes da saída.
2. Verifique se há férias vencidas
Agora, veja se você tem férias já adquiridas e ainda não tiradas.
- Se tiver, você recebe o valor integral dessas férias
- Acrescente o adicional de 1/3 constitucional
Esse valor deve obrigatoriamente entrar na rescisão.
3. Some as férias proporcionais
Se você ainda não completou um novo período de 12 meses, também tem direito às férias proporcionais.
- Conte quantos meses trabalhou desde as últimas férias
- Cada mês equivale a 1/12 do salário
- Adicione também o 1/3 constitucional
4. Inclua o décimo terceiro proporcional
O 13º proporcional considera os meses trabalhados no ano da saída.
- Cada mês trabalhado (com pelo menos 15 dias) vale 1/12 do salário
- Some essa fração ao total da rescisão
5. Avalie o aviso prévio
Aqui vai um ponto importante que pode mudar bastante o valor final:
- Se você cumprir o aviso prévio, recebe normalmente pelos dias trabalhados
- Se não cumprir, a empresa pode descontar o valor equivalente
6. Faça o cálculo final
Agora é só juntar tudo:
- Some: saldo de salário + férias vencidas (se houver) + férias proporcionais + 1/3 + 13º proporcional
- Subtraia: possível desconto do aviso prévio
Se quiser evitar erros e ganhar tempo, uma boa alternativa é usar uma calculadora de rescisão.
Essas ferramentas fazem todo esse processo automaticamente e ajudam você a simular quanto deve receber antes mesmo de formalizar o pedido de demissão.
Assim, você toma a decisão com mais clareza e sem surpresas no bolso.
Dicas para se planejar antes de deixar o emprego
Antes de tomar a decisão final, vale a pena parar e pensar com calma. Pedir demissão sem planejamento pode virar uma dor de cabeça, especialmente do ponto de vista financeiro.
Confira algumas dicas práticas para cumprir antes de decidir:
- Organize sua reserva financeira: o ideal é ter a quantia de, pelo menos, três a seis meses de despesas guardada
- Tenha um plano de carreira: já sabe o que vai fazer depois? Vai empreender, mudar de área ou já tem outra proposta? Se planejar é essencial
- Entenda todos os seus direitos: saber exatamente o que você vai receber, e entender seus direitos e deveres evita frustrações
- Converse com a empresa: em alguns casos, é possível negociar condições melhores ou até um acordo
- Evite decisões impulsivas: sair no calor do momento pode custar caro depois. Por isso, pense bem antes de se demitir
No fim das contas, pedir demissão pode ser um passo importante e até vantajoso para alavancar sua carreira no futuro, mas essa decisão deve ser tomada com informação e planejamento.
Entender seus direitos, calcular os valores da rescisão e avaliar seu momento profissional são etapas fundamentais para evitar arrependimentos.
Ferramentas como a calculadora de rescisão podem ser grandes aliadas nesse processo, trazendo mais segurança e previsibilidade para você finalizar o ciclo de forma mais consciente e tranquila.