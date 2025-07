Paranaguá completa 377 anos com intensa programação

Paranaguá completa 377 anos nesta terça-feira, 29 de julho, com diversos eventos, fechando as comemorações que começaram há mais de uma semana.

“Cidade-mãe” – Fundada em 1648, é a cidade mais antiga do Paraná. Tem população estimada de 149.819 pessoas (2024 – IBGE), a maior do Litoral e a 13ª maior do Paraná. Sua principal atividade econômica é a de porto, um dos principais do Brasil.

Programação