Paranaguá inaugura Odontomóvel com atendimento de urgência aos finais de semana

Fotos: Farpa Gomes / Secom Paranaguá

Em meio às comemorações pelos 377 anos de Paranaguá, a Prefeitura deu início neste sábado (26) a um novo e importante serviço de saúde pública: o atendimento odontológico de urgência por meio do Odontomóvel. A unidade móvel está estacionada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) João Pereira, na Estradinha, e funcionará sempre aos sábados e domingos, das 13h às 19h, oferecendo suporte imediato para casos de dor de dente, traumas e outras emergências bucais.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e a Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá (Fasp), e tem como objetivo preencher uma lacuna histórica do sistema público, que até então não contava com atendimento odontológico nos fins de semana.

“Hoje é um dia bem importante. Estamos vivendo uma data simbólica, que são os 377 anos de Paranaguá, e é com muita alegria que entregamos à população esse serviço tão necessário. O Odontomóvel vai atender situações de dor que surgem no sábado ou no domingo e que não podem esperar até segunda-feira. Isso traz tranquilidade para os pais, mães, crianças e idosos”, afirmou o prefeito Adriano Ramos durante a cerimônia de inauguração.

A unidade móvel conta com consultório equipado e equipe de dentistas experientes, preparados para atender desde adultos com dor de dente até crianças que sofrem acidentes, como quedas com traumas odontológicos. Segundo o prefeito, o serviço poderá ser ampliado conforme a demanda. “Essa unidade vai permanecer e, se necessário, podemos estender os horários no futuro. Estamos trabalhando para melhorar a saúde de Paranaguá, e isso é resultado do empenho de toda a equipe da Semsa e da Fasp”, declarou.

Para a secretária municipal de Saúde, Patrícia Scacalossi, a implantação do serviço é um avanço fundamental na oferta de cuidado integral e contínuo à população. “Não será mais preciso esperar com dor até a segunda-feira. A emergência odontológica vai funcionar aos finais de semana para atender os nossos munícipes. É um atendimento pioneiro no Litoral e que representa mais conforto e segurança para todos”, ressaltou.

Patrícia também reforçou que os atendimentos odontológicos agendados durante a semana continuam normalmente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), enquanto o Odontomóvel é exclusivo para emergências aos fins de semana. “Uma criança que caiu e machucou os dentes, por exemplo, será acolhida aqui na UPA e receberá o atendimento necessário”, explicou.

O diretor-geral da Fasp, Dr. Wilson Eugênio Gomes de Moraes, destacou que a ausência de atendimento odontológico nos fins de semana sempre foi uma demanda frequente da população. “Era uma necessidade histórica. A partir de hoje, Paranaguá passa a oferecer esse serviço pioneiro no litoral paranaense. Utilizamos a estrutura da UPA, com conforto e segurança, e já começamos a operação com a expectativa de ampliar no futuro”, afirmou.

Primeiro atendimento emociona equipe

O primeiro atendimento do Odontomóvel foi realizado ainda no sábado, minutos após a abertura dos serviços. João Aparecido Beta, de 57 anos, morador do Parque São João, foi atendido com dor de dente e precisou passar por uma extração. Aliviado e visivelmente emocionado, agradeceu à equipe pelo cuidado recebido.

“Graças a Deus, agora estou bem. Atendimento muito bom, estava precisando mesmo em Paranaguá. Tô feliz, vou dormir. Final de semana em paz”, disse. Ele reforçou a importância da iniciativa para quem trabalha e não consegue atendimento durante a semana. “É um progresso pra cidade. Marcar consulta no postinho durante a semana é difícil, e sábado e domingo é mais fácil pra gente. Com certeza vai ser muito bom”, destacou.

O dentista Antônio Loureiro, servidor da Prefeitura desde 1991 e um dos profissionais mais experientes da rede, celebrou o avanço. “É um progresso real. Antigamente não havia esse tipo de serviço. Hoje vemos como ele é necessário. Representa uma grande melhora para toda a população”, avaliou.

Com a inauguração do Odontomóvel, Paranaguá amplia sua rede de cuidados em saúde e reforça o compromisso da gestão municipal com a ampliação de serviços essenciais, especialmente para as camadas mais vulneráveis da população. A gestão também estuda levar o atendimento odontológico emergencial para outras regiões da cidade, especialmente a região Sul, como já sinalizou o prefeito.

“Vamos continuar trabalhando para que todos os cantos da cidade tenham acesso a um serviço de saúde digno e resolutivo. Paranaguá está se transformando em uma cidade para todos”, concluiu Adriano Ramos.

Fonte: Secom Paranaguá – jornalistas: Luiza Rampelotti e Ceres Martins