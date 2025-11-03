Oficinas de educação midiática da Itaipu são destaques na Caravana Federativa

Trabalho de formação com jovens nos Núcleos de Cooperação Socioambiental para enfrentamento da desinformação climática foi o ‘case’ apresentado em oficina de educação midiática na Caravana

Mariana Filizola, coordenadora-geral da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República | fotos: Sara Cheida/Itaipu Binacional

A realização de formação em educação midiática para jovens nos Núcleos de Cooperação Socioambiental promovida pela Itaipu Binacional foi destaque em oficina sobre esse tema realizada pela Caravana Federativa, uma iniciativa do Governo do Brasil, em Foz do Iguaçu (PR), na última sexta-feira (dia 31).

As oficinas nos núcleos fazem parte de um conjunto de ações do setor de Comunicação Social da Itaipu Binacional no sentido de enfrentar a desinformação climática e incluem as oficinas nos núcleos, pelo Programa Governança Participativa, em conjunto com Itaipu Parquetec.

Nessa ação foram realizadas 22 oficinas presenciais em 21 núcleos e dois encontros virtuais de formação em educação midiática, com a participação de cerca de 400 jovens.

Na sequência dessas ações, está sendo promovido também um concurso de vídeos com os participantes das oficinas e dos encontros. A atividade consiste na criação de um vídeo original de até 1 minuto, desenvolvido em grupos de quatro pessoas, que responda diretamente à pergunta central do desafio: “Como combater a desinformação climática e ambiental?”. O conteúdo deve ser pensado para circular na plataforma TikTok, com linguagem adequada a esse ambiente e foco no engajamento de público-alvo da plataforma. A premiação dos três melhores vídeos ocorrerá no dia 27 de novembro, durante o encontro dos núcleos, em Foz do Iguaçu.

Stela Guimarães, chefe da Comunicação Social da Itaipu Binacional

Durante a oficina da Caravana Federativa, a chefe da Comunicação Social da Itaipu, Stela Guimarães, explicou que a ideia de realizar oficinas de educomunicação com jovens nos núcleos se baseou na política pública desenvolvida pelo Ministério da Educação e a Secretaria de Comunicação da Presidência da República sobre educação midiática. “A ideação das nossas oficinas veio a partir do que está sendo desenvolvido pelo Governo do Brasil e por isso é motivo de muita alegria para nós que esse trabalho esteja sendo realizado e a apresentado aqui nessa oficina”, afirmou Stela.

A oficina foi conduzida pelo coordenador-geral de Proteção de Direitos na Rede, Dênis Rodrigues da Silva, e pela coordenadora-geral da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Mariana Filizola. Eles apresentaram ao público o “Guia sobre usos de dispositivos digitais – crianças, adolescentes e telas”.

Dênis explicou que a Itaipu foi convidada para participar por esse trabalho de educação midiática que tem desenvolvido com jovens nos núcleos. Ele explicou que a ideia do guia é auxiliar profissionais ligados à área de educação a lidar com essa geração que está tendo contato com telas e aparelhos eletrônicos cada vez mais cedo.

Após a apresentação do trabalho feito nas oficinas, a chefe de Comunicação da Itaipu, Stela Guimarães, exibiu um vídeo institucional mostrando a realização das oficinas e depoimentos dos jovens participantes.

“Essas oficinas mostram como a tecnologia e a comunicação podem se tornar ferramentas poderosas para o engajamento dos jovens. É inspirador ver como os participantes conseguem identificar problemas reais em seus territórios e transformar essas situações em produtos de mídia, contribuindo para a conscientização social e ambiental em suas comunidades”, destaca Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional.

Dênis Rodrigues da Silva, coordenador-geral de Proteção de Direitos na Rede

Profissionais especializados

Guiados por uma equipe de professores especializados em Educomunicação, os participantes são estimulados a ir além dos resultados das primeiras pesquisas, compreendendo as fontes por trás de cada dado e os motivos pelos quais foram selecionadas para compor um estudo ou reportagem.

Conforme destaca Alexandre Sayad, que é mestre em Inteligência Artificial e Ética pela PUC-SP e especialista em negócios digitais pela Universidade Califórnia – Berkeley / B.I International, além de consultor na área de educação midiática da Unesco – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura-, que coordenou as equipes de comunicadores responsáveis por ministrar as oficinas, “a comunicação é um elemento fundamental para se educar e inserir esses jovens no enfrentamento à desinformação climática é essencial”.

Sobre os Núcleos

Criados em 2024 no âmbito do programa Itaipu Mais que Energia, os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental fazem parte de uma iniciativa alinhada às estratégias do Governo do Brasil voltadas ao meio ambiente e à transformação social. A ação, coordenada em parceria pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec, abrange os 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul, região prioritária da usina.

Os Núcleos funcionam como espaços de escuta ativa, formação e educação, baseados na metodologia da governança participativa. O objetivo é mobilizar coletivamente as instituições parceiras para melhorar a qualidade de vida e promover um futuro sustentável nas comunidades.