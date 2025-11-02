COP30: Itaipu promoverá eventos sobre transição energética, cidades resilientes e bioeconomia

Empresa compartilhará soluções alinhadas com os eixos da Agenda de Ação da Conferência do Clima. Programação também inclui o lançamento de um barco movido a hidrogênio

Planta de produção de hidrogênio verde. Fotos: William Brisida/Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional, recordista mundial em geração de energia limpa e renovável, marcará presença durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP30), em Belém, coordenando quatro eventos paralelos (side events) nas zonas Azul e Verde, relacionados aos eixos de transição energética, cidades resilientes, bioeconomia e governança participativa, que fazem parte da Agenda de Ação da conferência.

A empresa, que é coorganizadora e parceira estratégica da Secretaria Extraordinária para a COP30 (Secop) e da Organização dos Estados Ibero Americanos (OEI) na preparação da conferência, também entregará um barco movido a hidrogênio que será operado por cooperativas de catadores de Belém, e é coorganizadora de eventos em parceria com ministérios e outras organizações governamentais.

“A Itaipu levará sua experiência de mais de 40 anos de geração de energia limpa, proteção do meio ambiente, desenvolvimento de novas tecnologias e ações socioambientais que contribuem com a estratégia do governo do Brasil para esta COP, de acelerar a Agenda de Ação climática”, afirmou o diretor-geral brasileiro Enio Verri.

Barco movido a hidrogênio verde que será lançado na COP30

O primeiro evento promovido pela Itaipu será no dia 11 de novembro (terça-feira), na Zona Verde (espaço aberto à participação da sociedade civil), sobre Cidades Resilientes e Inclusivas frente à Crise Climática. O objetivo é mostrar ações concretas e replicáveis, capazes de tornar os territórios mais preparados para enfrentar a mudança do clima. Entre os participantes está a presidente da cooperativa de catadores Concaves (Belém), Debora Baia. A Itaipu promove a estruturação da coleta seletiva em 255 municípios brasileiros, incluindo a capital paraense, beneficiando cerca de 4 mil catadores.

Na quinta-feira (13), na Zona Verde, o evento paralelo abordará a Governança Participativa e a Agenda 2030, reunindo lideranças de governo e da sociedade civil para discutir formas de participação social e de integração entre políticas públicas e ações comunitárias para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A Itaipu irá compartilhar sua experiência com o estabelecimento de 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental, envolvendo diversos atores sociais para a tomada de decisão de iniciativas sociais e ambientais no Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul.

No sábado (15), na Zona Azul (espaço dedicado às delegações oficiais e negociações), a programação tratará de Soluções Inovadoras para as Matrizes Energéticas. Este evento abordará diversos temas, tais como o papel do Brasil na transição energética justa e inclusiva, área em que a Itaipu é referência internacional, não só pela geração de energia limpa, como pelo desenvolvimento de inovações tecnológicas em biogás, hidrogênio verde, combustível sustentável de aviação e solar flutuante. Além disso, serão abordados marcos regulatórios e entraves para a promoção dessas inovações em escala comercial.

Primeira planta piloto do Brasil para a produção de petróleo sintético a partir de biogás, com foco na geração de SAF

Na segunda-feira (17), também na Zona Azul, o evento “Floresta, Água e Bioeconomia: Inovação e Sustentabilidade para Enfrentar a Urgência Climática”, reunirá representantes da Binacional, da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA); Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama); e Instituto Socioambiental (ISA) para tratar do uso sustentável de recursos biológicos para gerar valor econômico e inclusão social. Também serão discutidas políticas públicas e mecanismos de incentivo.

Outros eventos

A programação da Itaipu Binacional inclui, ainda, o lançamento de um barco movido a hidrogênio, que será utilizado na coleta seletiva de resíduos recicláveis nas ilhas próximas a Belém (dia 12, às 16h15, no Píer Porto do Futuro). Outra inovação que será apresentada pela empresa na COP30 é o petróleo sintético, resultado de pesquisa em parceria com o Itaipu Parquetec e o governo alemão e que faz parte de estudos para a produção de combustível sustentável de aviação (dia 14, às 16h30, no estande da Itaipu, na Zona Verde).

Também será apresentado o I-Rec, certificado de utilização de energia renovável que é reconhecido internacionalmente e passará a ser emitido pela Itaipu no mercado brasileiro (dia 18, às 16h30, no Píer Porto do Futuro). A Itaipu ainda vai atuar como correalizadora de eventos sobre: transição justa, popular e inclusiva (dia 13, na Cúpula dos Povos); cozinhas sustentáveis (dia 14, na Zona Verde); avanço de soluções tecnológicas para a mudança climática (dia 14, na Zona Azul); além da participação de diretores e representantes da empresa em outros eventos.

A programação completa da Itaipu durante a COP30 está disponível no site: https://www.itaipu.gov.br/cop30.