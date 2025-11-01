Itaipu anuncia convênios para a educação para mais de 170 mil paranaenses
Investimentos anunciados durante a Caravana Federativa incluem implantação de sistemas fotovoltaicos, apoio à pesquisa em armazenamento de energia e investimentos em educação especial inclusiva, formação de servidores e educomunicação
A Itaipu Binacional anunciou, nesta sexta-feira (31), durante a Caravana Federativa em Foz do Iguaçu, investimentos na educação superior que somam mais de R$ 136 milhões. O pacote inclui R$ 110,1 milhões para desenvolvimento institucional em energias renováveis e o lançamento de um novo edital de extensão universitária, com aditivo de R$ 2,9 milhões, totalizando R$ 26,5 milhões para projetos de sustentabilidade territorial no Paraná e sul do Mato Grosso do Sul.
A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, participou da cerimônia e ressaltou que a Itaipu Binacional foi decisiva para o sucesso da Caravana Federativa, oferecendo infraestrutura e apoio estratégico. “Só tenho que agradecer a Itaipu, que não apenas ajudou na realização do evento, mas trouxe propostas concretas e investimentos expressivos para universidades e comunidades, como os mais de R$ 136 milhões anunciados hoje”, afirmou Gleisi Hoffmann.
O Projeto Desenvolvimento Institucional em Energias Renováveis, firmado em parceria com a Caixa Econômica Federal, prevê a implantação de 23.000 KWp em sistemas fotovoltaicos em instituições públicas de ensino superior do Paraná, beneficiando 118 campi entre universidades federais, estaduais e institutos federais. Além da instalação de painéis solares para redução de custos com energia elétrica, o projeto destina R$ 15 milhões para aquisição de equipamentos e insumos voltados à pesquisa em energias renováveis, com foco especial no armazenamento de energia.
“Nós estamos hoje em um grande debate nacional da importância das energias renováveis. Esse recurso que estamos liberando para as universidades é para desenvolver a pesquisa com o olhar prioritário no armazenamento, ou seja, como nós podemos aproveitar que essa energia solar, que funciona durante poucas horas durante o dia, possa ser aproveitada durante o tempo todo”, afirmou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, durante o evento.
Estima-se que pelo menos 165 mil estudantes universitários, de 119 campi no estado do Paraná, serão beneficiados com esse investimento.
Novo edital de extensão universitária
Outro destaque da programação foi o lançamento do novo edital do Programa de Extensão para Sustentabilidade Territorial, que representa um avanço significativo na relação entre universidades e comunidades. O edital prevê a contemplação de 115 novos projetos de extensão — cinco projetos para cada um dos 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental da Itaipu, além de 10 projetos flexíveis no Mato Grosso do Sul.
Serão oferecidas 345 bolsas remuneradas para estudantes e professores que desenvolverão projetos alinhados aos 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas. A iniciativa tem abrangência em 434 municípios do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul, consolidando os Núcleos de Cooperação Socioambiental como espaços permanentes de governança territorial.
O diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, destacou que o programa fortalece a relação da hidrelétrica com as comunidades. Segundo ele, “a extensão universitária permite que estudantes e professores desenvolvam ações práticas de conscientização para a construção de um futuro mais sustentável, conectando saberes acadêmicos e comunitários nos territórios atendidos pela empresa”.
O novo edital contempla quatro eixos estruturantes: ambiental, social, econômico e de gestão dos Núcleos de Cooperação Socioambiental. Uma das principais metas é articular os projetos à curricularização da extensão, promovendo a inserção efetiva nas disciplinas dos cursos participantes, além de garantir monitoramento e avaliação de impacto com indicadores vinculados aos ODS.
As inscrições para o novo edital estarão abertas entre 30 de outubro e 16 de novembro de 2025, com homologação preliminar prevista para 21 de novembro. O período de avaliação ocorrerá entre 26 de novembro e 18 de dezembro, com resultado em 13 de janeiro de 2026. O início das atividades está programado para 2 de fevereiro de 2026.
Outros investimentos anunciados
Durante a Caravana Federativa, a Itaipu também anunciou o convênio “Futuro Inclusivo”, em parceria com a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP), no valor de R$ 6,5 milhões. O projeto beneficiará 38 municípios da região oeste com população de até 20 mil habitantes, promovendo educação especial inclusiva por meio de tecnologias assistivas. A expectativa é atender 100 instituições entre escolas municipais e Apaes, capacitar 300 professores e beneficiar mais de 3.400 alunos.
Outro convênio assinado foi o de Educomunicação com a Federação das Associações de Rádios Comunitárias do Estado do Paraná (Farcom), no valor de R$ 4,6 milhões. O projeto prevê a estruturação de rádios comunitárias e a formação gratuita de 1.900 jovens locutores de 15 a 29 anos, preferencialmente de comunidades vulneráveis, para produção de conteúdos sobre ODS, políticas públicas e combate à desinformação.
A Binacional também firmou carta de interesse com a Associação dos Municípios do Paraná (AMP) para implantação do Programa BIM (Building Information Modeling) em 206 municípios de pequeno porte. O investimento de R$ 21,1 milhões contemplará a capacitação de ao menos três servidores efetivos por localidade, fortalecendo a gestão pública e modernizando os processos de engenharia e planejamento urbano.
Diálogo com representantes locais
Em evento paralelo, a Itaipu promoveu reunião com prefeitos(as) e vereadores(as) para abordar o papel do Legislativo municipal na fiscalização das políticas públicas.
Antes do evento que apresentaria o pacote de investimentos da Itaipu Binacional e do Governo do Brasil para o Paraná, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, falou com os prefeitos e prefeitas do estado. “A intenção é mostrar aos gestores municipais que Itaipu está presente em ações estruturantes, junto com o governo federal, no Paraná. A parceria entre Itaipu, prefeituras e sociedade civil está transformando a realidade das cidades, promovendo desenvolvimento sustentável, fortalecendo políticas públicas e garantindo que os benefícios da energia limpa e renovável gerada pela usina se traduzam em qualidade de vida e oportunidades para a população”, explicou o diretor.
O diretor de Coordenação, Carlos Carboni, em sua fala com os(as) vereadores(as), destacou a importância dos parlamentares no acompanhamento dos investimentos da empresa.
“Os vereadores têm uma atuação importante no município, eu diria que eles estão na ponta, que faz a relação direta com as pessoas e tem condições, além de fiscalizar o executivo, acompanhar as suas ações”, afirmou Carboni. Ele ressaltou que todos os municípios do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul recebem recursos do programa Itaipu Mais que Energia e pediu que os vereadores acompanhem a execução.
Sobre a Caravana Federativa
A Caravana Federativa do Paraná reuniu cerca de 3 mil participantes nos dias 30 e 31 de outubro, registrando mais de 2.600 atendimentos individualizados. O evento é coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI) e contou com a presença da ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e de representantes de diversos ministérios e órgãos federais.
Durante o evento, o Governo do Brasil anunciou convênios e investimentos para o estado do Paraná como destinação de imóveis para políticas públicas; programa Computadores para Inclusão e novidades do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).