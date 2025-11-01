Itaipu anuncia convênios para a educação para mais de 170 mil paranaenses

Investimentos anunciados durante a Caravana Federativa incluem implantação de sistemas fotovoltaicos, apoio à pesquisa em armazenamento de energia e investimentos em educação especial inclusiva, formação de servidores e educomunicação

Foto: William Brisida/Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional anunciou, nesta sexta-feira (31), durante a Caravana Federativa em Foz do Iguaçu, investimentos na educação superior que somam mais de R$ 136 milhões. O pacote inclui R$ 110,1 milhões para desenvolvimento institucional em energias renováveis e o lançamento de um novo edital de extensão universitária, com aditivo de R$ 2,9 milhões, totalizando R$ 26,5 milhões para projetos de sustentabilidade territorial no Paraná e sul do Mato Grosso do Sul.

A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, participou da cerimônia e ressaltou que a Itaipu Binacional foi decisiva para o sucesso da Caravana Federativa, oferecendo infraestrutura e apoio estratégico. “Só tenho que agradecer a Itaipu, que não apenas ajudou na realização do evento, mas trouxe propostas concretas e investimentos expressivos para universidades e comunidades, como os mais de R$ 136 milhões anunciados hoje”, afirmou Gleisi Hoffmann.

Gleisi Hoffmann | foto: William Brisida/Itaipu Binacional

O Projeto Desenvolvimento Institucional em Energias Renováveis, firmado em parceria com a Caixa Econômica Federal, prevê a implantação de 23.000 KWp em sistemas fotovoltaicos em instituições públicas de ensino superior do Paraná, beneficiando 118 campi entre universidades federais, estaduais e institutos federais. Além da instalação de painéis solares para redução de custos com energia elétrica, o projeto destina R$ 15 milhões para aquisição de equipamentos e insumos voltados à pesquisa em energias renováveis, com foco especial no armazenamento de energia.

Enio Verri | foto: William Brisida/Itaipu Binacional

“Nós estamos hoje em um grande debate nacional da importância das energias renováveis. Esse recurso que estamos liberando para as universidades é para desenvolver a pesquisa com o olhar prioritário no armazenamento, ou seja, como nós podemos aproveitar que essa energia solar, que funciona durante poucas horas durante o dia, possa ser aproveitada durante o tempo todo”, afirmou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, durante o evento.

Estima-se que pelo menos 165 mil estudantes universitários, de 119 campi no estado do Paraná, serão beneficiados com esse investimento.

Novo edital de extensão universitária

Outro destaque da programação foi o lançamento do novo edital do Programa de Extensão para Sustentabilidade Territorial, que representa um avanço significativo na relação entre universidades e comunidades. O edital prevê a contemplação de 115 novos projetos de extensão — cinco projetos para cada um dos 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental da Itaipu, além de 10 projetos flexíveis no Mato Grosso do Sul.

Serão oferecidas 345 bolsas remuneradas para estudantes e professores que desenvolverão projetos alinhados aos 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas. A iniciativa tem abrangência em 434 municípios do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul, consolidando os Núcleos de Cooperação Socioambiental como espaços permanentes de governança territorial.

O diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, destacou que o programa fortalece a relação da hidrelétrica com as comunidades. Segundo ele, “a extensão universitária permite que estudantes e professores desenvolvam ações práticas de conscientização para a construção de um futuro mais sustentável, conectando saberes acadêmicos e comunitários nos territórios atendidos pela empresa”.

Carlos Carboni | Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional

O novo edital contempla quatro eixos estruturantes: ambiental, social, econômico e de gestão dos Núcleos de Cooperação Socioambiental. Uma das principais metas é articular os projetos à curricularização da extensão, promovendo a inserção efetiva nas disciplinas dos cursos participantes, além de garantir monitoramento e avaliação de impacto com indicadores vinculados aos ODS.

As inscrições para o novo edital estarão abertas entre 30 de outubro e 16 de novembro de 2025, com homologação preliminar prevista para 21 de novembro. O período de avaliação ocorrerá entre 26 de novembro e 18 de dezembro, com resultado em 13 de janeiro de 2026. O início das atividades está programado para 2 de fevereiro de 2026.

Outros investimentos anunciados

Durante a Caravana Federativa, a Itaipu também anunciou o convênio “Futuro Inclusivo”, em parceria com a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP), no valor de R$ 6,5 milhões. O projeto beneficiará 38 municípios da região oeste com população de até 20 mil habitantes, promovendo educação especial inclusiva por meio de tecnologias assistivas. A expectativa é atender 100 instituições entre escolas municipais e Apaes, capacitar 300 professores e beneficiar mais de 3.400 alunos.

Outro convênio assinado foi o de Educomunicação com a Federação das Associações de Rádios Comunitárias do Estado do Paraná (Farcom), no valor de R$ 4,6 milhões. O projeto prevê a estruturação de rádios comunitárias e a formação gratuita de 1.900 jovens locutores de 15 a 29 anos, preferencialmente de comunidades vulneráveis, para produção de conteúdos sobre ODS, políticas públicas e combate à desinformação.

A Binacional também firmou carta de interesse com a Associação dos Municípios do Paraná (AMP) para implantação do Programa BIM (Building Information Modeling) em 206 municípios de pequeno porte. O investimento de R$ 21,1 milhões contemplará a capacitação de ao menos três servidores efetivos por localidade, fortalecendo a gestão pública e modernizando os processos de engenharia e planejamento urbano.

Diálogo com representantes locais

Enio Verri, em encontro com prefeitos(as) e vice-prefeitos(as) | foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional

Em evento paralelo, a Itaipu promoveu reunião com prefeitos(as) e vereadores(as) para abordar o papel do Legislativo municipal na fiscalização das políticas públicas.

Antes do evento que apresentaria o pacote de investimentos da Itaipu Binacional e do Governo do Brasil para o Paraná, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, falou com os prefeitos e prefeitas do estado. “A intenção é mostrar aos gestores municipais que Itaipu está presente em ações estruturantes, junto com o governo federal, no Paraná. A parceria entre Itaipu, prefeituras e sociedade civil está transformando a realidade das cidades, promovendo desenvolvimento sustentável, fortalecendo políticas públicas e garantindo que os benefícios da energia limpa e renovável gerada pela usina se traduzam em qualidade de vida e oportunidades para a população”, explicou o diretor.

O diretor de Coordenação, Carlos Carboni, em sua fala com os(as) vereadores(as), destacou a importância dos parlamentares no acompanhamento dos investimentos da empresa.

“Os vereadores têm uma atuação importante no município, eu diria que eles estão na ponta, que faz a relação direta com as pessoas e tem condições, além de fiscalizar o executivo, acompanhar as suas ações”, afirmou Carboni. Ele ressaltou que todos os municípios do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul recebem recursos do programa Itaipu Mais que Energia e pediu que os vereadores acompanhem a execução.

Sobre a Caravana Federativa

A Caravana Federativa do Paraná reuniu cerca de 3 mil participantes nos dias 30 e 31 de outubro, registrando mais de 2.600 atendimentos individualizados. O evento é coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI) e contou com a presença da ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e de representantes de diversos ministérios e órgãos federais.

Durante o evento, o Governo do Brasil anunciou convênios e investimentos para o estado do Paraná como destinação de imóveis para políticas públicas; programa Computadores para Inclusão e novidades do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).