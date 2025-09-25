Paranaguá tem Oficina Compras Governamentais que mostra caminhos para fornecer aos órgãos públicos
Capacitação acontece nesta sexta-feira (26), das 19h às 22h, na sede da Aciap
Quem é microempreendedor individual (MEI) ou microempresário (ME) terá nesta sexta-feira (26), na Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá (Aciap) a oportunidade do ano para entender os benefícios legais, modalidades de licitação e etapas de habilitação indispensáveis para quem quer passar a fornecer seus produtos e serviços ao setor público.
Das 19h às 22h, a Oficina Compras Governamentais trará as informações mais atuais para ampliar o campo de atuação dos MEIs e ME com conhecimentos sobre legislação e práticas exigidas atualmente nos processos de venda a prefeituras, legislativos e vários outros órgãos públicos que compram muito e, para isso, usam processos diferenciados, geralmente licitações.
Será um curso gratuito de capacitação – ainda com algumas vagas abertas – que conta com apoio da Prefeitura de Paranaguá e da Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação (Setrin).
A execução é da Sala do Empreendedor e os instrutores são do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PR). A parceria com a Aciap também inclui a Câmara do Comércio Varejista e o Sindilojas (Sindicato dos Lojistas de Paranaguá).
Oficina Compras Governamentais
Aciap – Rua Rodrigues Alves, 621
Centro Histórico de Paranaguá
Dia 26 de setembro
Sexta-feira das 19h às 22h
15 vagas gratuitas
Inscrições (41) 98410-0166
Fonte: PMP / jornalista: Alexandre Motta