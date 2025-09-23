Prefeitura de Paranaguá promove conferência e retoma diálogo com a juventude

Conferência na Secretaria Municipal da Mulher, Desenvolvimento Social e Igualdade Racial marca reativação do Conselho Municipal da Juventude de Paranaguá

Na tarde desta segunda-feira (22), o auditório da Secretaria Municipal da Mulher, Desenvolvimento Social e Igualdade Racial (Semdir) recebeu dezenas de jovens para a Conferência Livre da Juventude.

O encontro, realizado no Auditório da Semdir, no bairro Palmital, simbolizou a retomada do Conselho Municipal da Juventude de Paranaguá (Comjupa) ,reafirmando o compromisso da gestão em incluir os jovens no centro das decisões públicas.

“Precisamos de políticas que atendam às necessidades reais da juventude. Essa é a chance de eles não só entenderem, mas ajudar a construir ações que melhorem suas vidas e a de toda a comunidade”, afirmou a vice-prefeita Fabiana Parro.

A fala resumiu o objetivo do evento: transformar os jovens em protagonistas das políticas municipais.

Reconstrução com voz ativa

Carolina Lourenço, secretária da Semdir, destacou a urgência de olhar para as demandas específicas dessa parcela da população. “São jovens que enfrentam desafios únicos em cada fase da vida. Eles precisam estar aqui cobrando, sugerindo e apontando caminhos. Essa gestão está ouvindo todas as idades, mas hoje é dia de focar nos nossos adolescentes e jovens adultos”, destacou a secretária.

O diretor de Juventude da Sespor, Neto Lourenço, vibrou com o auditório lotado. “Esse recomeço é fantástico. Muitos aqui serão futuros vereadores, prefeitos, líderes que farão a diferença na cidade”. Ele ainda adiantou novidades: “O Centro da Juventude está quase pronto, será um marco para a região sul, com ações integradas entre secretarias”, enfatizou.

O papel do Conselho da Juventude

Criado em 2010, o Comjupa é um braço fundamental para articular as políticas nacionais de juventude no município. Entre suas atribuições estão propor melhorias em áreas como educação, emprego e cultura, além de monitorar o Plano Municipal da Juventude. O órgão serve como ponte direta entre os anseios dos jovens e as ações do poder público, garantindo que as demandas cheguem aos gestores e se transformem em projetos concretos.

Para a administração municipal, o evento foi o primeiro passo de uma nova fase: “Quando a juventude ocupa esses espaços, toda a cidade ganha. Eles são o termômetro do que precisamos avançar”, concluiu Carolina.

Estiveram presentes o vereador Halleson Stieglitz, representando a Câmara Municipal; o assessor parlamentar Guilherme Campos, em nome da deputada estadual Ana Júlia; a juíza da Vara da Infância e Juventude de Paranaguá, Daniana Schneider; o delegado do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crime, Emmanuel Gustavo Benjoino Brandão; o comandante da 1.ª Companhia do 9.º Batalhão da Polícia Militar, capitão Alfredo Werner Eiglmeier; o comandante da Guarda Civil Municipal, Ivan Luiz Bernardi; o vice-presidente do Conselho Estadual da Juventude, Silberto Cardoso; e a ex-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude de Paranaguá, Ana Lia Santos.

Fonte: PMP / Sandro Martins/Wilson Leandro