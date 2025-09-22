Paranaguá retira mais de 17 toneladas de resíduos em ação de limpeza de rios, praias e manguezais

Mutirão mobilizou centenas de voluntários em diferentes pontos da cidade, com apoio de empresas, entidades e poder público

Foto: PMP

O Dia Mundial de Limpeza de Praias, Rios e Manguezais, neste sábado (20), reuniu voluntários de diversas comunidades e instituições para retirar resíduos acumulados em áreas costeiras e manguezais de Paranaguá.

“Só tenho que agradecer a todos que estiveram envolvidos nessa ação, a colaboração das empresas, os voluntários que dedicaram um pouquinho do seu tempo para ajudar o meio ambiente, os nossos manguezais. E o mais importante é que esse material retirado foi destinado às associações de reciclagem da cidade, beneficiando famílias que trabalham com isso”, disse o prefeito Adriano Ramos

As ações ocorreram em pontos como o Canal do Anhaia, Beira Rio, Ilha dos Valadares, Vila do Povo, Rua da Praia, Jardim Iguaçu e Parque Awaji, além do Trapiche do Rocio. No total, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca, foram coletadas 17.130,9 quilos de resíduos.

Na Ilha dos Valadares, cerca de 50 voluntários, incluindo membros da ONG Guardiões dos Manguezais Parananguaras, recolheram mais de 1,1 tonelada de resíduos, com apoio da Secretaria Regional da Ilha.

O secretário Marcelo Dias destacou que a educação ambiental tem sido um dos principais focos da pasta:

“Manter a Ilha limpa é um desafio que envolve toda comunidade. A SERVAL tem promovido encontros de conscientização e garantido a fiscalização constante dos serviços de coleta de lixo”, afirmou.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marcio Vega, ressaltou o esforço conjunto entre voluntários, servidores públicos, empresas e entidades.

“Cada saco de resíduos recolhido representa um passo concreto para a preservação dos manguezais. Este é apenas o começo, precisamos transformar iniciativas como essa em uma prática constante”, declarou.

Resultados da ação:

Trapiche do Rocio (19/09): 113 voluntários / 700 kg

Valadares (20/09): 49 voluntários / 1.120 kg

Rua da Praia: 36 voluntários / 2.200 kg

Parque Awaji: 14 voluntários / 13,9 kg

Jardim Iguaçu: 21 voluntários / 5.100 kg

Anhaia/Beira Rio: 31 voluntários / 6.300 kg

Vila do Povo: 12 voluntários 25/ 1.700 kg

Fonte: PMP / jornalista: Edye Venancio