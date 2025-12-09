Correio do Litoral
Parque em Guaratuba e Santa Catarina terá consulta pública em 2026, informa Goura

Redação
Ideia de unidade de conservação, que tem apoios importantes, surgiu na Câmara de Joinville, de onde hoje parte a oposição

A criação do Parque Nacional nas Serras do Araçatuba e Campos Naturais do Quiriri, na divisa entre Paraná e Santa Catarina, é um projeto que começou há 30 anos, lembra o deputado estadual Goura (PDT). 

A unidade de conservação deve abranger áreas naturais de Guaratuba, Tijucas do Sul – no Paraná –, Garuva, Joinville e Campo Alegre – em Santa Catarina

O parlamentar fala do processo para implantar a unidade de conservação e do apoios obtidos. A primeira iniciativa oficial partiu da Câmara Municipal de Joinville, em 1995, lembra Goura.

Vídeos e foto: Mandato Goura / Divulgação

“Em 2024, em meio ao aumento das tragédias climáticas e desmatamento em nossos estados, eu e o deputado Marquito levamos a proposta à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que também se somou a essa luta”, conta o deputado. “(A proposta) agora avança com a mobilização do ICMBio e de uma série de instituições, entre universidades, organizações ambientais, governos e prefeituras”.

O deputado estadual Marcos José de Abreu, o Marquito (PSOL-SC), é engenheiro agrônomo e mestre em Agroecossistemas, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Em postagem nas redes sociais, Goura destaca diversos apoios, como o do secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca, e do alpinista e ambientalista Waldemar Niclevicz, primeiro brasileiro a escalar o Monte Everest, e também informa os próximos passos. 

Segundo Goura,em 2026, uma consulta pública deve apresentar à população a proposta inicial do parque, feita a partir de visitas técnicas e estudos detalhados do ICMBio e da equipe técnica de apoio, que inclui a UFPR, a UFSC, o Corpo de Socorro em Montanha (Cosmo), a SPVS (Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental), a Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação e o Observatório Justiça e Conservação. “Um grande esforço coletivo pela preservação ambiental e a regulação do clima em nossos estados”, resume. 

Goura também explica a importância de preservar a área destinada ao parque. “As serras do Araçatuba e Campos do Quiriri ficam em uma das áreas mais ricas em biodiversidade e recursos hídricos da nossa Serra do Mar, em pleno coração da Mata Atlântica, o bioma mais ameaçado do país”, explica. 

“Criar um parque com gestão integrada e nacional é a garantia de proteção desse importante patrimônio natural, que abriga caminhos históricos e montanhas icônicas, como o Monte Crista (SC) e a Serra do Araçatuba (PR). Mas não só: o parque também vai impulsionar o turismo ecológico de base comunitária, gerando desenvolvimento socioeconômico e trazendo renda à população local”, argumenta.

Prefeito e vereadores de Joinville contra

Na contramão dos apoios recebidos, é justamente onde surgiu a ideia que está partindo uma reação contrária. Os vereadores de Joinville aprovaram, no dia 1º de dezembro, uma “moção de repúdio” ao parque e programaram uma audiência pública para debater o assunto na próxima semana. A reunião será na segunda-feira (15), das 19h30 às 21h30, na Sociedade Rio da Prata, em Pirabeiraba, distrito de Joinville.

O prefeito Adriano Silva (Novo) e o secretário municipal de Meio Ambiente, Fábio Jovita, encaminharam um ofício ao ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) informando a posição contrária a criação de uma nova unidade de conservação na região do Quiriri, no norte da cidade.

