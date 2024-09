Passaporte Equestre facilita a vida de produtores e reduz custos

Foto: Arnaldo Alves / AEN

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) lançou um novo sistema online de emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) para equídeos, atendendo à Lei 20.962/2022, que criou o Passaporte Equestre no Paraná. A iniciativa, de autoria do deputado estadual Anibelli Neto (MDB), presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa do Paraná, simplifica a movimentação de equinos, asininos e muares dentro do estado.

O Passaporte Equestre permite que proprietários de animais devidamente cadastrados na Adapar possam emitir GTAs de forma prática e rápida, diretamente pelo sistema online. “Este é um avanço que facilita muito a vida dos produtores e criadores. O sistema reduz a burocracia, agiliza a emissão da GTA e atende as necessidades de quem utiliza os animais para fins como engorda, reprodução, exposição, leilão, esporte, trabalho e atendimento veterinário”, destacou Anibelli.

Além da praticidade, o novo sistema também representa uma economia para os produtores. A taxa de cadastro para emissão do Passaporte Equestre é de 1,5 UPF/PR (Unidade Padrão Fiscal do Paraná), com renovação anual ao custo de 1 UPF/PR, equivalente a R$ 138,98 em setembro de 2024. Uma das principais vantagens é que, uma vez cadastrado, o produtor pode emitir as GTAs quantas vezes forem necessárias, desde que os exames sanitários estejam em dia, sem custos adicionais.

O deputado Anibelli Neto fez questão de agradecer aos profissionais da Adapar pelo empenho e dedicação. “Sem o trabalho incansável dessas equipes, não seria possível implementar o sistema de emissão online das GTAs. Eles são fundamentais para garantir a sanidade animal no Paraná e modernizar o setor.”

O prefeito de Araruna, ex-presidente da COMCAM e proprietário de um haras, Leandro de Oliveira, foi um dos primeiros no estado a utilizar a GTA eletrônica e celebrou a novidade. Para ele, o novo sistema vai além de uma simples facilitação. “Fico muito feliz com essa mudança, porque facilita muito a vida do competidor e do trabalhador. Veja bem, antes, muitas pessoas ficavam na informalidade por conta da burocracia. Agora, com esse sistema na palma da mão, mais acessível, tudo fica mais fácil. Vai ter mais gente participando de provas, fazendo exames, consumindo, e até adquirindo novos animais. Só tende a melhorar. Demos um grande passo para o mundo equestre, e tenho certeza de que os outros estados vão copiar essa iniciativa. Mais uma vez, o Paraná se destaca na modernização.”

Com a implementação do Passaporte Equestre, o Paraná reforça sua posição de liderança no setor agropecuário, oferecendo ferramentas que tornam o dia a dia dos produtores mais simples e eficiente.

A iniciativa é parte de um esforço para modernizar e desburocratizar os processos de controle e movimentação animal no estado.

A Adapar disponibilizou um manual de orientação para auxiliar os usuários no processo de emissão da GTA, que pode ser acessado o link https://www.adapar.pr.gov.br/sites/adapar/arquivos_restritos/files/documento/2024-09/002_man_desa_manual_produtor_v001_site_0.pdf.