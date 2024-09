Passeio Ciclístico da Itaipu reuniu centenas de participantes no sábado (31)

Fotos: William Brisidia/Itaipu Binacional.

Centenas de ciclistas aproveitaram a temperatura amena da manhã de sábado (31) para participar do Passeio Ciclístico da Itaipu no Refúgio Biológico de Santa Helena. Este foi um dos eventos programados para celebrar os 40 anos da criação dos refúgios e dos 50 anos da Itaipu Binacional.

A cerimônia de abertura contou com o descerramento da placa comemorativa aos 40 anos da criação do Refúgio Biológico Santa Helena. O assessor Adriano Lima dos Santos deu as boas-vindas aos participantes em nome do diretor de Coordenação de Itaipu, Carlos Carboni.

A largada ocorreu às 7h30, no Balneário de Santa Helena, com um carro “madrinha” ditando o ritmo para os grupos que optaram pelo percurso mais longo (25 km) e pelo mais curto (15 km), ambos por trilhas deslumbrantes. A equipe de apoio da Itaipu esteve em pontos estratégicos da trilha, oferecendo água e muito incentivo.

Além disso, o time de segurança da Itaipu e uma ambulância estavam a postos para qualquer imprevisto. Exceto por alguns casos de pneus furados, o passeio ocorreu sem grandes incidentes.

Refúgio para os amantes do ciclismo

João Carlos da Silva é vendedor em Toledo e integrante do grupo de ciclistas Tartarugas do Pedal que foram um dos primeiros a chegar ao local, ainda antes do amanhecer. “A gente pedala por paixão, mas também pela saúde e para conhecer lugares novos. Não é pela competição e sim pelo turismo”, afirmou.

Marcia Lenz, de Guaíra, também madrugou para seu primeiro passeio no Refúgio de Santa Helena. Quando perguntada sobre o motivo de participar do evento, respondeu sem hesitar: “Além de ser gratificante, é algo que desperta para a vida”.

Muitas famílias aproveitaram a oportunidade. Emerson Marcel de Araújo foi de Marechal Cândido Rondon com o filho Cauã, de sete anos, que estava equipado com uma câmera acoplada ao capacete para filmar o trajeto e produzir conteúdo para as mídias sociais. “O lugar é um verdadeiro refúgio para os amantes do ciclismo. A natureza exuberante, com muito verde e mata, proporciona uma experiência única e inesquecível”, disse Araújo.

Por se tratar de um passeio e não de uma competição, todos receberam na chegada um kit composto por medalha de participação e camiseta personalizada do evento.

O coordenador do evento, Luis Cesar Rodrigues da Silva, comemorou o sucesso do passeio. “Estamos muito satisfeitos. A prioridade sempre foi a segurança dos participantes e, graças a um planejamento cuidadoso, conseguimos realizar o passeio sem nenhum incidente grave. Os pequenos imprevistos, como pneus furados, são comuns em atividades ao ar livre e foram rapidamente resolvidos. A satisfação dos participantes é a nossa maior recompensa.”

Fotos – A Divisão de Imprensa da Itaipu esteve presente em diversos pontos da trilha para capturar os melhores momentos. As fotos podem ser acessadas por meio deste link: https://bancodeimagens.itaipu.gov.br/fotoweb/archives/5052-Galeria/?txnm=66d5f62de65d84617f391e20

As imagens de drones, que proporcionam uma vista única da beleza do refúgio, estarão disponíveis em breve nas mídias sociais da Itaipu.

Outros passeios ciclísticos estão previstos para os próximos meses, como o do Refúgio Bela Vista, no dia 14 de setembro e o do Maracaju, em outubro.

Foto aérea do Refúgio de Santa Helena. Créditos: Lucas Tres/Itaipu Binacional.