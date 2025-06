Viaje Paraná cadastra interessados em participar de feiras internacionais de turismo

Degustação de barreado na Fitur 2025 | foto: Eduardo Aguiar/Setu-PRN

Viaje Paraná, órgão de promoção do turismo do O Governo do Estado, abre nesta sexta-feira (27) a manifestação de interesse para que profissionais do setor, representantes de municípios e empresários participem de três feiras internacionais. Dois eventos acontecem ainda neste ano, na América Latina, e outro no início de 2026, na Europa.

As inscrições para manifestação de interesse das três feiras terminam no dia 10 de julho. Uma das feiras é a FIT América Latina, em Buenos Aires, na Argentina, que será realizada de 27 a 30 de setembro de 2025. Outra é a Fitpar, em Assunção, no Paraguai, entre os dias 10 e 12 de outubro deste ano. Já a Fitur, em Madrid, na Espanha, será de 21 a 25 de janeiro de 2026. As vagas são limitadas e sujeitas a critérios previamente estabelecidos no formulário de inscrição.

O diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, afirma que a presença de empresários e profissionais do setor em feiras especializadas do mercado reforça a posição do Estado como um destino competitivo e preparado para receber turistas estrangeiros.

“Contamos com a presença desses profissionais e da iniciativa privada, responsáveis por conduzir o turismo paranaense, para que o setor se fortaleça ainda mais no Paraná. Estamos sempre acompanhados de coexpositores em feiras no Exterior porque sabemos da importância deles na promoção colaborativa dos atrativos e do potencial que o nosso Estado oferece”, ressaltou.

Irapuan Cortes lembra, ainda, que essas três grandes feiras são grandes oportunidades de negócios, networking e visibilidade internacional para os participantes.

FIT Amércia Latina

Esta é a segunda participação do Viaje Paraná na Feira Internacional de Turismo na Argentina. No ano passado, o órgão teve estande em conjunto com a Secretaria do Turismo (Setu-PR), que participou do evento também em 2023. Nos dois anos, 20 coexpositores estaduais estiveram representando os atrativos e produtos do Estado.

O evento, considerado um dos maiores do gênero no continente, teve em sua última edição um público de aproximadamente 125 mil pessoas. No ano passado, o Paraná inovou ao apresentar a gastronomia típica do Litoral, com sessões de degustação que lotaram o estande do Viaje Paraná.

A seleção para participar da FIT América Latina 2025 pode ser feita AQUI.

Fitpar

Morretes é presença constante nas feiras de turismo | foto: Viaje Paraná

Na última edição do evento, em 2024, o Viaje Paraná também marcou presença com parceiros e ativações. Foram mais de 20 coexpositores, entre redes hoteleiras, agências e operadoras de turismo, de receptivo, municípios paranaenses e empresas de ônibus que atuam no segmento. Os participantes também conheceram a gastronomia típica do Estado.

Classificada como uma das principais feiras turísticas globais pela Organização Mundial do Turismo (OMT), a Fitpar ocupou os salões do Convention Center Mariscal e reuniu cerca de 10 mil visitantes, além de empresas e instituições de todo o mundo, tornando-se durante alguns dias, o principal centro de negócios turísticos de toda a América Latina.

A seleção para participar da FITPAR 2025 pode ser feita AQUI.

Fitur

Pontal do Paraná tem promovido turismo e cultura nas feiras no Brasil e no exterior | foto: Eduardo Aguiar/Setu-PR

Em janeiro deste ano, o Viaje Paraná participou pela primeira vez com estande da feira em Madrid focado na promoção e divulgação dos atrativos turísticos do Estado ao público. O órgão levou materiais traduzidos para o inglês e espanhol, experiências gastronômicas e 11 coexpositores paranaenses. Também participou de uma série de rodadas de negócios, sempre voltado à apresentação ao trade e mercado europeu.

O evento aconteceu na Instituição de Feiras de Madrid (Ifema), com mais de 69 mil metros quadrados para exposição. A Feira é conhecida por seu amplo ambiente de aprendizado, propício para que os participantes conheçam novos fornecedores e clientes, fortalecendo relações comerciais e multiplicando as oportunidades de negócios. Cerca de 250 mil pessoas visitaram o evento.

A seleção para participar da FITUR 2026 pode ser feita AQUI.