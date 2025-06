Festa da Tainha de Encantadas continua neste fim de semana

A Festa da Tainha da praia de Encantadas, na Ilha do Mel, acontece nos finais de semana de junho, até o dia 29, com intensa programação.

Além da gastronomia da região, com destaque para pratos à base de tainha, há apresentações musicais, atividades para crianças e para toda a família e diversas atrações culturais.

“Durante a festa, a tainha será preparada de diversas formas. Também terá outros outros pratos caiçaras. Já é uma tradição na comunidade que reúne pescadores e famílias locais, além de atrair turistas, promovendo a cultura caiçara e o turismo”, explica o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Paranaguá (Secultur), Ivan Lapolli Filho.

A festa é uma realização do “Visite a Ilha do Mel” e conta com o apoio da Prefeitura de Paranaguá, por diversas secretarias municipais, como Cultura e Patrimônio Histórico, Desenvolvimento Rural e Ilhas, Pesca, Abastecimento e Agricultura (Semdesp) e Turismo (Setur).

Confira a programação deste fim de semana:

Sexta-feira (13): Show com a dupla Nós Dois, a partir das 21h;

Sábado (14): Festa Junina do CMEI, a partir das 14h; Fandango, 19h e tem Festa Junina na Escola Felipe Valentin e concurso de Miss e Mister Tainha para todas as idades, a partir das 20h. A partir das 22h, show com Larissa Oliveira;

Domingo (15): Campeonato de vôlei e futebol a partir das 9h. A partir das 13h, show com Braza Duo (Gladi Se Kaji e Take It Easy) e Bingo na Praça, a partir das 18h.