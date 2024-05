PDT anuncia pré-candidatura a prefeito e chapa de vereadores em Foz do Iguaçu

Lançamento de Kalito como pré-candidato a prefeito contará com a presença do deputado estadual Goura, presidente estadual do PDT

Convite para o evento

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Foz do Iguaçu anuncia, nesta quinta-feira (16), a pré-candidatura a prefeito e a chapa de pré-candidatos a vereadores(as) para as eleições municipais de 2024. O evento acontecerá no Hotel Foz do Iguaçu, na Avenida Brasil, às 19h, e contará com a presença do deputado estadual Goura, presidente do PDT no Paraná e pré-candidato a prefeito de Curitiba.

“O nome escolhido para representar o PDT Foz é do vereador Kalito Stoeckl, cidadão iguaçuense com vasta experiência nas áreas administrativa e de gestão pública”, informa o partido.

“O PDT em 2024 comparece ao pleito com essa energia de candidatura própria, com um jovem político com boa experiência e muita determinação. Junto ao Kalito, queremos difundir as propostas à sociedade e mostrar que Foz precisa de um governo de ousadia, com inovação e sensibilidade”, comentou do partido em Foz, Nelton Friedrich.

Nelton também destaca o lançamento das pré-candidaturas a vereadores, com um número expressivo de mulheres na política. “Alcançamos uma chapa expressiva e com uma importante participação das mulheres, que representam 50% do total de candidatos. Devemos ser o partido com o maior número de candidatas e isso demonstra a força do PDT com as causas progressistas ao mesmo tempo em que estimula uma jornada histórica para o partido”, afirma.

Presidente estadual do PDT e pré-candidato a prefeito de Curitiba, Goura declarou total apoio aos correligionários e reafirmou o compromisso do partido com a defesa da democracia e as causas sociais. “O PDT de Foz passa por um momento muito importante em sua trajetória e vamos fortalecer ainda mais este processo, mostrando que o PDT é um partido de articulação e diálogo, que leva a sério a luta pelos direitos sociais. Saudamos a vinda do Kalito e valorizamos todo esse processo que está em curso”, disse.

Edson Stumpf, vice-presidente e articulador político do PDT Foz, disse que o partido se fortalece com a vinda do vereador Kalito e com uma chapa forte de vereadores para disputar as eleições municipais. “O PDT está se fortalecendo com essa candidatura majoritária e uma chapa que com certeza nos colocará uma vaga na Câmara e isso se deve ao trabalho árduo desse conjunto de lideranças que formam o partido”, declarou.

Kalito, que também é servidor público federal, professor universitário e empresário, fala um pouco sobre o programa de governo. “Me sinto lisonjeado com o reconhecimento e carinho do partido. Minha intenção agora é elaborar um plano de governo dentro das diretrizes do PDT, pautadas na inovação, na sustentabilidade, na qualidade de vida e principalmente, na participação popular. Em torno desses eixos vamos iniciar este trabalho, feito a muitas mãos, já nos próximos dias”, contou.

Kalito tem especialização em Administração Estratégica, é mestre em Administração pela UFPR e doutorando em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie. Este ano assumiu a presidência da Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos, Ecologia, Meio Ambiente e Segurança Pública da Câmara de Vereadores.