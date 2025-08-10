Paranaguá recebe Encontro de Pescadores Artesanais e Agricultores Familiares do Litoral

O deputado estadual Goura (PDT) promove encontro de pescadores artesanais e agricultores familiares para debater políticas públicas voltadas a esses trabalhadores. Também estão convidadas as prefeituras e associações dos sete municípios do Litoral.

O encontro será nesta quinta-feira (14), das 9h às 17h, no auditório do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR (Rua XV de Novembro, 575, Centro Histórico, Paranaguá). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo formulário bit.ly/encontrolitoral.

Entre os assuntos abordados, estarão o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), além da Lei da Pesca Artesanal aprovada este ano.

Será um dia inteiro de atividades sobre produção e comercialização, com foco em formação, troca de experiências e acesso a essas políticas nas sete cidades do Litoral do Paraná.

O evento conta com apoio da Assembleia Legislativa do Paraná, Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

“Pesca artesanal e a agroecologia são importantes motores da economia, além de fortalecer a cultura e os modos de vida tradicionais em território caiçara”, afirma Goura.

Programação

Palestras e orientações (manhã)

9h – Abertura

Lei Estadual da Pesca Artesanal e políticas públicas para agricultura familiar e agroecologia

Deputado Goura

9h20 – Políticas públicas de comercialização: PAA e Compra Institucional

MDA e Conab

10h – Serviço de Inspeção para produtos de origem animal

Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar)

10h30 – Lex Experts Consultoria para Pesca Artesanal

11h – Programa Catrapovos, do Ministério Público Federal (pesca artesanal em comunidades tradicionais)

11h30 – PAA Compra Direta e adesão estadual/municipal

Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab)

12h – Almoço

Boas práticas e oficinas (tarde)

13h – Apresentações de boas práticas:

Município de Araucária, Cooperpesca (Iguape) e Cooperativa Contestado (Lapa).

15h – Coffee Break

15h30 – Oficinas temáticas: orientações sobre legislação, documentação, plataformas, licenciamento e comercialização com órgãos públicos

16h – Encaminhamentos e encerramento