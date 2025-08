Turismo Itaipu e Mercado Público Barrageiro ultrapassam a marca de 110 mil visitantes em julho

A alta temporada movimentou a região norte de Foz do Iguaçu, com mais de 59 mil visitas ao Complexo Turístico Itaipu e mais de 51 mil ao Mercado Público Barrageiro

Foto: Arquivo Turismo Itaipu / Divulgação

Julho foi um mês de grande movimentação nos atrativos geridos pelo Itaipu Parquetec. Impulsionados pela alta temporada de inverno, o Complexo Turístico Itaipu e o Mercado Público Barrageiro receberam, juntos, 111.683 visitantes, consolidando o período como um dos mais procurados do ano.

Com passeios para todas as idades, o Turismo Itaipu registrou 59.900 visitas. Entre as opções, o destaque ficou para o passeio Itaipu Especial — que leva os visitantes ao interior da usina e revela o funcionamento da maior geradora de energia limpa e renovável do planeta —, com 7.943 pessoas atendidas, representando um crescimento de 17,57% em relação ao mesmo período de 2024.

Já entre os amantes de cultura e gastronomia, o Mercado Público Barrageiro recebeu 51.783 visitantes, entre moradores e turistas, consolidando-se como ponto de encontro para quem busca autenticidade, sabores locais e manifestações culturais.

Turismo Itaipu

Outro destaque do mês de julho foi a Itaipu Iluminada, passeio noturno que transforma a barragem de concreto em um cenário especial, iluminando-a em homenagem aos barrageiros que trabalharam em escalas diurnas e noturnas. A visita ganha ainda mais emoção com uma apresentação musical dedicada a contar a história de quem construiu a Usina de Itaipu. A atração registrou um aumento de 3,88% no público em relação ao ano anterior.

O turismo de natureza, por sua vez, também manteve seu espaço. O Itaipu Refúgio Biológico, uma experiência imersiva que combina educação ambiental, contato com a natureza e ações de preservação da biodiversidade local, recebeu 4.805 visitantes, um crescimento de 3,05% em comparação a 2024.

Cultura e identidade local fortalecidas no Barrageiro

Com uma programação permanente de quinta-feira a domingo, por meio do Circuito Cultural, o espaço promove apresentações musicais de artistas locais e eventos que conectam a comunidade às expressões da arte popular e à economia criativa — o que, conforme destaca Yuri Benites, diretor de Turismo do Itaipu Parquetec, tem sido um importante gerador de fluxo semanal. “Com estrutura acolhedora, diversidade gastronômica e um calendário cultural robusto, nosso Mercado conquista cada vez mais presença no roteiro de quem visita Foz do Iguaçu — e no dia a dia dos moradores.”

Foto: Itaipu Parquetec / Divulgação

Itaipu Parquetec

O Itaipu Parquetec é responsável pela gestão e operação do Complexo Turístico Itaipu desde 2007, e do Mercado Público Barrageiro, desde 2024. A atuação do parque tecnológico no setor de turismo evidencia a forte conexão entre essa atividade e o desenvolvimento regional, posicionando o turismo como uma importante ferramenta para a geração de renda, criação de empregos e valorização da cultura local.