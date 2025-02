Pesca de camarão é liberada nas baías –proibição em mar aberto continua

Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral – 20jan2022

A pesca das espécies camarão-rosa, sete-barbas, branco, santana e barba-ruça, com uso da rede gerival, está liberada nas baías do Litoral do Paraná, desde sábado (15). No entanto, em mar aberto, a pesca do camarão por meio de arrasto com tração motorizada continua proibida até o dia 30 de abril.

A restrição é referente ao defeso das espécies, período necessário para garantir a reprodução dos crustáceos, e segue uma Instrução Normativa do Ibama. No Paraná, a fiscalização é feita pelo Instituto Água e Terra (IAT) e Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde (BPAmb-FV).

O descumprimento das restrições estabelecidas pela Instrução Normativa será enquadrado na Lei de Crimes Ambientais, podendo resultar na cobrança de multas ou até mesmo pena de reclusão.

A pesca de arrasto com tração motorizada é vetada durante o período do defeso porque recolhe milhares de camarões de uma só vez, o que pode prejudicar seu período de reprodução e, por consequência, a manutenção de populações.

Durante todo o período, as ações de fiscalização do IAT, bem como da Polícia Ambiental, são intensificadas, assegurando a conservação das cinco espécies protegidas.

Exceções na proibição no mar

Porém, há exceções na proibição em mar aberto. Durante o defeso, a captura do camarão-branco em redes de malha de 5 ou 6 centímetros entre nós ainda é permitida.

Também é liberada a captura do camarão-sete-barbas, desde que sejam utilizadas redes do tipo arrastão de porta que tenham no máximo 12 metros de comprimento na tralha superior e possuam malhagem mínima de 24 milímetros.